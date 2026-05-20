Elecciones Colombia 2026: Consulte horarios y puesto para votar desde el exterior AQUÍ

Al momento de las próximas elecciones presidenciales en Colombia el domingo 31 de mayo, no hay que tener claro solo el candidato al cual se elegirá como el próximo mandatario de la nación durante el siguiente periodo de gobernanza (2026-2030).

También es necesario tener conocimiento acerca del puesto de votación donde se ejercerá el derecho al voto, para así evitar demoras y posibles problemas el día de los siguientes comicios electorales.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de su página web, habilitó un espacio en donde la ciudadanía colombiana que está habilitada para votar en el exterior puede consultar el lugar específico de su puesto de votación.

Así como la mesa, zona, localidad, dirección, entre otros ítems indispensables que el votante deberá conocer para las próximas elecciones presidenciales en Colombia.

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¿Cuáles son los horarios para votar en el exterior para las elecciones presidenciales 2026?

De acuerdo a la información oficial compartida por la Cancillería de Colombia, todos los colombianos que estén en el exterior podrán participar de los siguientes comicios presidenciales desde el próximo 25 de mayo hasta el 31 de mayo en el puesto de votación asignado.

Los ciudadanos podrán llevar a cabo su derecho sin importar el consulado, desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde (hora local).

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¿Cómo consultar puesto de votación en el exterior para las elecciones presidenciales en Colombia?

Para aquellas personas que aún desconocen el lugar donde podrán ejercer su derecho al voto en el exterior durante los próximos comicios presidenciales del domingo 31 de mayo, deberán seguir los siguientes pasos:

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Ingresas a la página web de la Registraduría: www.registraduria.gov.co

de la Registraduría: www.registraduria.gov.co Deberá ingresar su cédula de ciudadanía.

Una vez realizado este paso, ingresar el número de documento y responder el ‘Captcha’ que la registraduría establece.

y responder el ‘Captcha’ que la registraduría establece. Posteriormente, aparecerá el puesto de votación designado, así como la mesa y la zona establecida por la entidad pública. Adicionalmente, podrá observar: Puesto, mesa, zona, el consulado y dirección.

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