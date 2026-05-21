Caficultores del Huila tendrán hasta el 25 de mayo para tramitar su cédula cafetera

En el departamento del Huila, cerca de 83.000 caficultores hacen parte actualmente de la base de datos de la Federación. Foto Relacionada

Neiva

Durante su visita al departamento del Huila, el director social y de asuntos gremiales de la Federación Nacional de Cafeteros, Guillermo Arcila, invitó a los caficultores a tramitar su cédula cafetera antes del próximo 25 de mayo para poder participar en las elecciones cafeteras de 2026. El directivo destacó que este proceso democrático será uno de los más importantes para el gremio en el marco del centenario de la Federación.

Según explicó Arcila, los productores que deseen obtener la cédula cafetera deben contar con mínimo media hectárea cultivada y 1.500 árboles de café, además de demostrar el vínculo con la tierra. “Es muy importante tener cédula cafetera. Nuestros caficultores que hoy tienen media hectárea, 1.500 árboles y demuestren el vínculo con la tierra, se acerquen al extensionista o al comité municipal para pedir su cédula cafetera”, señaló.

En el departamento del Huila, cerca de 83.000 caficultores hacen parte actualmente de la base de datos de la Federación. A nivel nacional, la entidad espera habilitar cerca de 340.000 productores para participar en las elecciones que se desarrollarán durante la primera semana de septiembre de 2026, en más de 3.000 mesas de votación distribuidas en zonas rurales de 23 departamentos cafeteros del país.

El representante gremial también resaltó la importancia histórica de estas elecciones, teniendo en cuenta que los líderes elegidos ejercerán funciones durante el periodo 2026-2030, coincidiendo con la conmemoración de los 100 años de la Federación Nacional de Cafeteros. “Los líderes gremiales elegidos ahora en septiembre serán los líderes del centenario y nos acompañarán construyendo la historia de los siguientes 100 años”, afirmó Guillermo Arcila.