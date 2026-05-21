Habrá tarifa preferencial en cuatro peajes de Caldas, ¿de cuántos será el precio?

Caldas

Luego de la cuarta sesión de la mesa de trabajo en la que participan delegados de la ANI, INVIAS, Ministerio de Transporte y de la comunidad, concluyeron que habrá tarifa preferencial de 700 pesos en los peajes Tarapacá I, II, Pavas y San Bernardo del Viento para los habitantes de Manizales, Villamaría, Chinchiná y Palestina que se inscriban oportunamente.

Los detalles técnicos de cómo se desarrollarán las inscripciones las dará el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Óscar Torres, el próximo martes 26 de mayo en el departamento de Caldas.

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“Después del diálogo y concertación con el comité antipeajes de Caldas, hemos llegado al compromiso de que la ANI ofrecerá tarifa diferencial para las comunidades del área de influencia de dichos peajes. Para las categorías 1 y 2 se les aplicará el precio de 700 pesos, para el restante, acordaremos un monto en proporcionalidad”, manifiesta Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la ANI.

Además, ese mismo martes 26 de mayo, se oficializará que la IP Conexión Centro no se encargará de administrar las carreteras en el Eje Cafetero a partir de febrero de 2027, por lo que se hará mediante un acto administrativo, el cual será entregado por la agencia nacional.

IP Conexión Centro no ha sido notificado

En un comunicado, Odinsa Vías, originador del proyecto de la Iniciativa Privada Conexión Centro, indica que frente a las declaraciones de representantes del gobierno nacional relacionadas a un posible rechazo a la propuesta de este concesionario, afirman que hasta el momento no han sido notificados, oficialmente, por parte de la ANI en la que se establezca la decisión de no administrar las carreteras.

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“La iniciativa ha sido ajustada considerando las necesidades y solicitudes manifestadas por los grupos de interés del proyecto en múltiples espacios de socialización, audiencias públicas y comunicaciones emitidas a la ANI, como concedente; ratificando la disposición y el propósito del originador de aportar soluciones que respondan a las necesidades de la región y de sus habitantes”, se lee en la primera página del comunicado.

Agrega que la nueva propuesta de IP Conexión Centro busca aportar la conectividad de la región cafetera con una inversión cercana a los 7 billones de pesos para su construcción y mantenimiento. Aseguran que los ajustes contemplan obras adicionales solicitadas por los grupos de interés como la construcción de la doble calzada La Manuela - La Trinidad; una intersección en esta última vereda, rectificación de puntos críticos en La Trinidad - La Uribe, segunda variante Condina - Altagracia - La Consota, en Risaralda.

“Mejoramiento de intersección Salento y una subcuenta para obras regionales, entre otras obras, con las que se prevé generar más de 54.000 empleos en la región, además de nuevos escenarios respecto a disminución de casetas y tarifas, así como infraestructura social, programas de fortalecimiento de capacidades, empleo y cuidado ambiental”, indica el punto 5 del comunicado.

No obstante, la manifestación continúa en los peajes San Bernardo del Viento (Manizales - Medellín), Pavas y Tarapacá II (Manizales - Pereira).