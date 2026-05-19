Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 may 2026 Actualizado 16:12

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Manizales

La Lotería de Manizales busca a dos ganadores del premio mayor por $ 2.600 millones

El premio mayor con el número 1029, serie 274, fue vendido en la ciudad de Cali.

Lotería de Manizales

Lotería de Manizales / Alcaldía de Manizales

Lotería de Manizales
Manizales
Añadir Caracol Radio en Google

Manizales

El premio mayor por $ 2.600 millones de la Lotería de Manizales con el número ganador 1029, de la serie 274, se vendió distribuido en tres fracciones, de los cuales uno ha sido reclamado, pero aún esperan a los afortunados de las otras dos fracciones vendidas en ‘La sultana del Valle’.

“Además del premio mayor, el sorteo dejó premios por aproximaciones por un valor cercano a $ 187 millones, que consolidan una premiación total de 2.140 millones de pesos, recursos que generan un aporte para la salud equivalente a $ 363 millones”, manifiesta Ángela María Osorio, gerente de la Lotería de Manizales.

El premio debe pagarse una vez se reclame en 30 días calendario y las gestiones para su pago se realizan directamente en las instalaciones de la lotería.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir