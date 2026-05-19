La Lotería de Manizales busca a dos ganadores del premio mayor por $ 2.600 millones

Manizales

El premio mayor por $ 2.600 millones de la Lotería de Manizales con el número ganador 1029, de la serie 274, se vendió distribuido en tres fracciones, de los cuales uno ha sido reclamado, pero aún esperan a los afortunados de las otras dos fracciones vendidas en ‘La sultana del Valle’.

“Además del premio mayor, el sorteo dejó premios por aproximaciones por un valor cercano a $ 187 millones, que consolidan una premiación total de 2.140 millones de pesos, recursos que generan un aporte para la salud equivalente a $ 363 millones”, manifiesta Ángela María Osorio, gerente de la Lotería de Manizales.

El premio debe pagarse una vez se reclame en 30 días calendario y las gestiones para su pago se realizan directamente en las instalaciones de la lotería.