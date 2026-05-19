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Peajes y Autopistas del Café agudizan el debate entre actores políticos y colectivos ciudadanos

Claudia Pilar Calderón, presidenta de la Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles, y Santiago Osorio, representante a la Cámara del partido Alianza Verde, debatieron en los micrófonos de 6AM W sobre la polémica de peajes y mantenimiento de vías en Caldas.

Escuche el debate completo aquí: