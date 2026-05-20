El departamento tiene nueva universidad pública: Institución Universitaria Oriente de Caldas (UNIOC)

Pensilvania

El Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas (CINOC) se convierte en la Institución Universitaria Oriente de Caldas (UNIOC) mediante la Resolución 013319 del 15 de mayo de 2026. De esta manera, la institución universitaria fortalece la capacidad para ampliar las oportunidades de formación superior, acercar el conocimiento a los territorios y proyectar nuevos caminos para los jóvenes y sus familias.

“El Ministerio de Educación nos comparte esta gran noticia, próximamente, brindaremos carreras profesionales, especializaciones, maestrías y todo tipo de posgrados a los ciudadanos, no solo de Pensilvania, sino del departamento y del país. Hace muchos años, las directivas del CINOC buscaba la posibilidad de convertirse en institución universitaria y hoy se da gracias al trabajo arduo del equipo investigativo, directivo y académico para fortalecer el desarrollo social del municipio”, manifiesta Jesús Iván Ospina, alcalde de Pensilvania.

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Los primeros pregrados serán Contabilidad y Administración y, más adelante, ampliar la oferta académica sobre temas agropecuarias e ingenierías.

“Esperamos tener más jóvenes formándose en contabilidad y administración, se viene desarrollando un proceso para empezar una transición que permitirá tener los posgrados y, en un futuro no muy lejano, doctorados. Esto permitirá diversificar a los nuevos profesionales quienes tendrán un campo de acción garantizado”, resalta Luis Herney Vargas, secretario de Educación de Caldas.

Esta es la tercera universidad pública en el departamento junto a las universidades de Caldas y Nacional. Actualmente, hay 849 estudiantes matriculados, más de 3.300 egresados, 200 estudiantes beneficiados en procesos de articulación y una tasa de empleabilidad del 67 % según las encuestas del Observatorio Laboral para la Educación.