Las cuidadoras de la primera infancia del ICBF en Villamaría (Caldas) afirman estar en crisis

Villamaría

A la fecha, los salarios que deben a las cuidadoras de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Villamaría (Caldas), son correspondientes a marzo y abril, por lo que tuvieron que pagar su seguridad social y pensión.

Igualmente, la sede Chiquitines no cuenta con energía eléctrica por la falta de pago lo que ha conllevado a instalar una mesa de diálogo con el sindicato, la personería y la Central Unitaria de Trabajadores llegando a unos acuerdos.

“El operador de primera infancia para los CDI Chiquitines, Villamaría y Florecer es la alcaldía; como consecuencia de los incumplimientos, las compañeras sacaron de sus bolsillos el dinero para pagar la seguridad social, pensión y ARL. Faltan elementos para desarrollar el trabajo con los niños y niñas, por estas y otras razones, realizamos un plantón. Acordamos el pago inmediato a las trabajadoras, dar a conocer la contratación a las compañeras porque no lo conocen, verificar la posibilidad de implementar otro tipo de contratación que no sea por prestación de servicios, no tomar represalias por exigir nuestros derechos, revisar el pago del servicio de energía y la minuta en cada CDI”, explica Olga Herrada, presidenta del Sindicato SINTRACIHOBI.

Entre tanto, el alcalde Jonier Alejandro Ramírez, manifiesta que la implementación de los CDI en el municipio ha sido un reto, pero afirma que a través del diálogo lograrán acuerdos con las cuidadoras.

“Hay retos como el pago de honorarios, asimismo de las diferentes afiliaciones a las docentes de los CDI, hay inconformidades y por eso hemos llegado al diálogo con los sindicatos, porque estamos prestos e interesados que a través de ello obtengamos soluciones, por eso promovemos que mañana se realicen los pagos adecuados a estas personas”.

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Olga Herrada pide a la regional Caldas del ICBF ejercer mayor control a los operadores y exigen no más tercerización en los contratos de trabajo. Entre tanto, el mandatario municipal asegura que están prestos al diálogo y de concertación en beneficio de las cuidadoras de la primera infancia.