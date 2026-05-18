Al Ministerio del Interior han llegado 60 denuncias por posibles delitos electorales

Comisión Nacional de Garantías Electorales desarrollado en Manizales. Foto: Gobernación de Caldas. Henry Gutiérrez, gobernador; Jaime Berdugo Pérez, viceministro del Interior e Iris Marín, defensora del Pueblo.

Manizales

Desde Manizales, el viceministro del Interior, Jaime Berdugo Pérez, afirma que han recibido 60 denuncias relacionadas a posibles delitos electorales en todo el país. Una de esas denuncias corresponde a la capital caldense por posible intervención en política por parte de funcionarios públicos.

“Desde el Ministerio del Interior tenemos la línea ‘URIEL’ (Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral), donde recibimos denuncias sobre circunstancias del proceso electoral; ya hemos recibido 60 denuncias a nivel nacional”.

El anuncio se llevó a cabo en la Comisión Nacional de Garantías Electorales celebrado en la ciudad de Manizales, donde se analizaron temas de alcance nacional relacionados con el proceso electoral y se revisaron las alertas manifestadas por miembros de partidos políticos en algunas regiones del país.

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No obstante, las autoridades coincidieron que en el departamento de Caldas, hay plenas garantías para los ciudadanos en el proceso electoral.

En este departamento, están habilitados 271 puestos de votación en los 27 municipios donde 827.000 ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto.