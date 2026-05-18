Otro accidente minero en Caldas cobra la vida de un hombre de 22 años

Riosucio

Un accidente minero se registró en el sector de Gavia, zona rural de Riosucio (Caldas), donde Adrián Alexis Guevara Reyes, de 22 años y Harrison Alexis Hernández Reyes, de 26 años, sufrieron problemas de salud al ingresar a la mina Los Tomines, donde el primer trabajador falleció, al parecer, por el alto nivel de contaminación.

“Los otros mineros rescataron a las víctimas, luego nosotros llegamos para trasladarlos al Hospital San Juan de Dios. Presuntamente, el hecho se presentó cuando iban a ingresar a la mina gasificada, pero las autoridades investigan realmente la causa”, manifiesta el comandante del Cuerpo de Bomberos de Riosucio, Óscar Mejía.

El joven fallecido era del resguardo indígena Cañamomo y Lomaprieta, de la comunidad de Portachuelo y el herido también es natural de dicho municipio ubicado en la subregión del Alto Occidente de Caldas.

Este es el primer incidente minero que se registra este año en la jurisdicción con una víctima fatal. Cabe recordar que hace un par de semanas, otro accidente minero ocurrió en el municipio de Marmato, donde murieron dos jóvenes dedicados a esta clase de actividades.