IP Conexión Centro no seguiría tras finalizar la concesión de Autopistas del Café en 2027

Pereira

En las últimas horas se desarrolló un nuevo encuentro con participación de funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura e Invías y el Ministerio del Transporte donde se avanzó en la discusión sobre el proyecto IP Conexión Centro y el futuro de la concesión de Autopistas del Café.

Durante la reunión, las entidades anunciaron que en un plazo de cinco días hábiles será entregado el acto administrativo mediante el cual se oficializaría la decisión del Gobierno Nacional de no avalar el proyecto IP Conexión Centro, iniciativa que pretendía convertirse en la nueva concesión vial una vez finalice el actual contrato en febrero de 2027.

La discusión se da luego de los plantones y protestas desarrollados recientemente en varios peajes del Eje Cafetero, donde comunidades, transportadores y líderes políticos han expresado su rechazo frente a algunos cobros y al modelo de concesión planteado para la región.

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La representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo, aseguró que continuará haciendo seguimiento permanente a las conversaciones y espera que se cumpla con el plazo pactado para la entrega del documento donde se ratifique la decisión de no avalar la nueva concesión por más de tres décadas.

Foto: Carolina Giraldo, equipo comunicaciones. Ampliar Foto: Carolina Giraldo, equipo comunicaciones. Cerrar

“Hoy pedimos el acto administrativo, es decir, el documento que respalde esa decisión, y nos dimos cuenta de que ese documento no está, o, mejor dicho, todavía no está, nos dijeron que estaría la semana entrante. Me parece importante generar una alerta, porque una cosa son los anuncios y otra las realidades administrativas. Voy a estar muy pendiente para que ese acto administrativo efectivamente se tenga, que se rechace esa concesión, tan dañina para el eje cafetero”, afirmó Giraldo.

Paralelamente, las mesas de trabajo también avanzan en el análisis sobre el futuro de algunas casetas de peaje actualmente operativas, luego de que el presidente Gustavo Petro planteara públicamente la posibilidad de desmontar algunos de estos puntos de recaudo.

Sin embargo, las autoridades reconocieron que cualquier decisión frente a los peajes enfrenta importantes limitaciones jurídicas y financieras debido a la existencia del contrato vigente con Autopistas del Café, el cual deberá cumplirse hasta febrero del próximo año.

La congresista indicó que actualmente la posibilidad de modificar o desmontar algunos peajes depende principalmente de decisiones que adopte el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda.

“Por otro lado, se siguen las conversaciones acerca de qué pasaría desde este momento hasta que se termine la concesión con los peajes y sobre eso todavía no tenemos muchas noticias, sabemos que existió el tweet del presidente Petro en donde dice que propone unas opciones, todas esas opciones significan plata del presupuesto público, así que en este momento la pelota está en la cancha del Ministerio de Hacienda”, puntualizó la congresista.

La representante advirtió además que una eventual terminación anticipada del contrato o la eliminación de casetas implicaría recursos del Estado para compensar económicamente a la concesión, situación que hoy resulta compleja debido al contexto fiscal y al cambio de gobierno.

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Mientras tanto, las comunidades y voceros ciudadanos anunciaron que continuarán participando en las mesas de diálogo a la espera de definiciones concretas sobre el futuro vial y tarifario del Eje Cafetero.