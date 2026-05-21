“El equipo nunca perdió la esperanza ”: Sebastián Botero tras el agónico triunfo del Medellín

El entrenador de Independiente Medellín, Sebastián Botero, analizó la sufrida victoria 3-2 frente a Cusco FC y resaltó el carácter del equipo para quedarse con los tres puntos en los minutos finales del compromiso.

Durante la rueda de prensa, el estratega defendió la actitud de sus jugadores ante las críticas de algunos aficionados tras el partido. “Yo creo que hay que valorar mucho lo que hacen los jugadores. Quedarnos solamente con lo negativo hoy no me parece que sea lo correcto”, afirmó Botero. Además, resaltó la dificultad del rival peruano: “A veces nosotros menospreciamos los rivales porque quizás en la historia no tienen muchos títulos, pero es un equipo que juega muy bien”.

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El técnico también hizo énfasis en la fortaleza mental que ha mostrado el Medellín en los momentos complicados de la temporada. “El equipo ante la adversidad se ha hecho fuerte”, expresó, recordando que situaciones similares ya las habían vivido en otros partidos internacionales. Para Botero, el aspecto emocional ha sido determinante: “Lo más importante es que lo mental y lo emocional permanezcan en los momentos de dificultad”.

Sobre el estado físico del plantel, el entrenador reconoció que el desgaste empieza a sentirse por la seguidilla de encuentros. “Es normal la fatiga. Hay un desgaste significativo y es natural que eso se sienta en la cancha”, explicó. Incluso recordó que desde su llegada priorizó la recuperación mental y física del grupo: “Era mucho más descansar y recuperar el equipo de lo emocional y mental que entrenar”.

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A pesar de las dificultades, Botero destacó varios aspectos positivos del rendimiento colectivo. “Yo rescato cuatro arcos en cero consecutivos. Rescato un equipo resiliente y capaz de competir hasta el último minuto”, señaló. También elogió la actitud de los futbolistas: “Las ganas que ustedes les ven entrando al juego creo que eso es importante”.

Uno de los momentos más analizados por el técnico fue la jugada del gol definitivo del Medellín. Botero destacó la calma de sus jugadores en medio de la presión de los últimos minutos. “El equipo nunca perdió la esperanza de ganar”, afirmó. Sobre la acción del tercer gol agregó: “En un momento de tanta tensión hubo tres jugadores que tuvieron la capacidad mental de tomar una decisión correcta y eso es muy valorable”.

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El entrenador también habló sobre los aspectos tácticos que busca mejorar en el equipo, especialmente en el último tercio del campo. “Nos falta un poco de claridad a la hora de la toma de decisiones”, reconoció. Además, explicó que todavía trabajan en automatizar movimientos ofensivos y encontrar mayor equilibrio por las bandas.