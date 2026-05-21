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Concejal de Chinchiná celebra nuevas tarifas en peajes y espera a la ANI para definiciones clave

Tras siete días de protestas en el departamento de Caldas, se logró un acuerdo significativo que establece tarifas diferenciales en los peajes de la concesión Autopista del Café.

En entrevista con 6AM W, Luisa Fernanda Hoyos, concejal de Chinchiná, destacó los “grandes avances” frente a la movilización y aseguró que para el próximo martes se espera la llegada de un acto administrativo que negará la propuesta de la IP Conexión Centro de continuar explotando las vías por otros 30 años.

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