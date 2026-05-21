Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 may 2026 Actualizado 17:46

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Concejal de Chinchiná celebra nuevas tarifas en peajes y espera a la ANI para definiciones clave

Luisa Fernanda Hoyos, concejal de Chinchiná, confirmó tarifa preferencial de $700 en peajes de Caldas y anticipa negación de propuesta de IP Conexión Centro.

Concejal de Chinchiná celebra nuevas tarifas en peajes y espera a la ANI para definiciones clave

Concejal de Chinchiná celebra nuevas tarifas en peajes y espera a la ANI para definiciones clave

00:00:0001:49
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Maria José Castro

Añadir Caracol Radio en Google

Tras siete días de protestas en el departamento de Caldas, se logró un acuerdo significativo que establece tarifas diferenciales en los peajes de la concesión Autopista del Café.

En entrevista con 6AM W, Luisa Fernanda Hoyos, concejal de Chinchiná, destacó los “grandes avances” frente a la movilización y aseguró que para el próximo martes se espera la llegada de un acto administrativo que negará la propuesta de la IP Conexión Centro de continuar explotando las vías por otros 30 años.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0001:49
Descargar

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir