Concejal de Chinchiná celebra nuevas tarifas en peajes y espera a la ANI para definiciones clave
Luisa Fernanda Hoyos, concejal de Chinchiná, confirmó tarifa preferencial de $700 en peajes de Caldas y anticipa negación de propuesta de IP Conexión Centro.
Concejal de Chinchiná celebra nuevas tarifas en peajes y espera a la ANI para definiciones clave
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Tras siete días de protestas en el departamento de Caldas, se logró un acuerdo significativo que establece tarifas diferenciales en los peajes de la concesión Autopista del Café.
En entrevista con 6AM W, Luisa Fernanda Hoyos, concejal de Chinchiná, destacó los “grandes avances” frente a la movilización y aseguró que para el próximo martes se espera la llegada de un acto administrativo que negará la propuesta de la IP Conexión Centro de continuar explotando las vías por otros 30 años.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...