Henry Cárdenas y Marc Anthony, dentro de los 100 filántropos más influyentes según la revista TIME

Conocido como el promotor de conciertos más influyente de la música latina, Henry Cárdenas, fundador y CEO de CMN Events, hoy es reconocido por su rol en la filantropía.

Junto a su amigo y gran exponente de la salsa, Marc Anthony, crearon ‘Maestro Cares’, una fundación que ha construido 39 escuelas, centros médicos, entre otras instalaciones cruciales para el crecimiento y estabilidad de miles de niños en América Latina y Estados Unidos.

Gracias a esta labor y a sus numerosas gestiones en pro de la niñez y la juventud desde el año 2013, el empresario colombiano y el artista fueron reconocidos dentro de la lista TIME100Philanthropy2026, de la revista Time, la cual destaca a las 100 personalidades filántropas mas influyentes del momento.

Henry reveló a 6AM W que a lo largo de estos años, la fundación a beneficiado aproximadamente a 17 mil niños en América Latina y Norteamérica.

Algunos de sus proyectos, en la actualidad, están enfocados en la educación: “en este momento estamos desarrollando esa base, esa plataforma que es educar a nuestra juventud, a nuestra niñez. Tenemos 150 estudiantes hoy en día becados por nosotros”.

Reveló que en los últimos días estuvo visitando la Universidad ICESI, en Cali, visitando a 8 de los jóvenes que estudian allí gracias a su fundación.

“Ese es el futuro nuestro. Seguiremos construyendo como hemos construido hospitales, escuelas, centros comunitarios, pero la influencia y la dirección de la fundación en este momento es educar”, expresó.

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Cárdenas contó que más que un premio o una acreditación a lo que él dice es su “deber” filantrópico, se trata de enseñarle a la gente, al pueblo y a los empresarios que “hay que hacer lo correcto, lo correcto es devolverle algo a nuestra comunidad, en el caso mío, la comunidad que me apoya comprando los boletos para el concierto y los partidos de fútbol”.

Aseguró que junto a Marc, con quien tiene una amistad hace décadas, tienen la misma visión y la misma mentalidad, la cual consiste en ayudar a “nuestros vecinos ya sea en América Latina o en Estados Unidos”.

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