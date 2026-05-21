Inseguridad alimentaria bajó al 21,1% en 2025, confirmó el DANE.

Hambre y violencia, el pan de cada día en el puerto de Buenaventura, Valle

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló una disminución significativa en los índices de inseguridad alimentaria en el país. Según el reporte, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares colombianos se situó en el 21,1%, lo que representa una caída de 4,4 puntos porcentuales frente al 25,5% registrado en 2024.

El informe detalla que, por cada 100 hogares, aproximadamente 21 enfrentaron dificultades para acceder a alimentos en calidad y cantidad suficiente debido a la falta de recursos.

De acuerdo con el DANE, en cuanto a la inseguridad alimentaria grave, donde las personas pueden pasar un día entero sin comer, la cifra descendió al 3,4%.

En el reporte se establece que en el país al cierre del año anterior había 12.7 millones personas en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave en Colombia. Aunque la cifra sigue siendo alta, representa una reducción de 2,3 millones de personas en comparación con el año anterior.

A pesar de la mejora general, persiste una marcada brecha entre el campo y la ciudad. En las zonas rurales (centros poblados y rural disperso), la inseguridad alimentaria moderada o grave alcanza el 31,4%, una cifra considerablemente mayor al 18,1% observado en las cabeceras municipales.

A nivel subnacional, los departamentos con los peores registros en 2025 fueron Chocó (56,8%), Sucre (50,1%) y La Guajira (47,8%). Estas cifras ponen de relieve la concentración de la inseguridad alimentaria en regiones con retos estructurales en infraestructura, empleo y acceso a servicios básicos.

En contrates, San Andrés registró la mayor reducción del país, pasando del 31,8% en 2024 a un 5,2% en 2025. Este avance se atribuye a la reactivación del turismo y a ferias de empleo que mejoraron la economía local.

El reporte identifica grupos específicos con mayores niveles de riesgo. Los hogares con jefatura femenina presentan una prevalencia del 23,1%, frente al 19,4% de los hogares liderados por hombres. Otros grupos con alta vulnerabilidad incluyen: