Diego Novoa y sus disculpas tras error ante Sao Paulo en Sudamericana: “Me duele en el alma”

Millonarios dejó escapar la oportunidad de lograr un triunfo histórico en Brasil ante Sao Paulo por la fecha 5 de la Copa Sudamericana. El conjunto Embajador se trajo un empate tras el 1-1, pero quedó un mal sabor porque la victoria pudo haber llegado sobre el final del encuentro, pero Rodrigo Contreras malogró un penal.

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Pero hubo otra acción que generó malestar en la afición, que fue el error de Diego Novoa al minuto 9 del encuentro. Luciano remató de media distancia y el arquero, en un disparo que parecía fácil, dejó pasar el balón y así terminó llegando el 1-0 parcial a favor de los brasileños.

Diego Novoa pide disculpas, tras nuevo error en Millonarios

Tras el partido, mediante su cuenta de Instagram, el portero de 36 años le pidió disculpas a la afición y a sus compañeros por el error. Por su parte, agradeció a sus colegas la entrega para poder llegar a la igualdad.

“Siento mucho lo que pasó. Me duele en el alma haberme equivocado, no tengo cómo justitifcar esa jugada. En mi carrera he cometido muchos errores y siempre me levanto más fuerte, pero cuando mezclas tus sentimientos duele mucho más. Le pido disculpas a todos mis compañeros y a todas las personas que amamos a Millos y de paso les agradezco por ese esfuerzo tan grande para empatar el juego, por poco y nos llevamos la victoria, los admiro y jamás duden de mi entrga”, se lee inicialmente.

Novoa cerró su mensaje aludiendo a la pasión que siente por Millonarios: “Estoy dispuesto a dejar la vida por estos colores. Hoy tuve un error y me duele mucho que pasara en este juego tan importante. Una vez más, mil y mil disculpas”.

Fabián Bustos y su respaldo a Contreras

El entrenador del conjunto bogotano, lamentó no haber podido conseguir el triunfo. Respaldó a Rodrigo Contreras tras su fallo y terminó valorando el empate que consiguieron ante un rival como Sao Paulo en tierras brasileñas.

“Rodrigo es un luchador, es un tipo positivo. A nadie le gusta tener un error, él va a seguir está comprometido con el grupo, fuerte. Hemos jugado contra el cuarto equipo del Brasileirao, habíamos dicho que nos había tocado uno de los brasileños más fuertes, Sao Paulo era el más duro”, dijo el argentino.

¿Con qué panorama queda Millonarios en Sudamericana?

Millonarios, con el empate en Brasil, quedó segundo con 8 puntos, a uno del líder Sao Paulo. No obstante, si O’Higgins vence a Boston River por la fecha 5, será el equipo chileno el que se adueñe del primer lugar, desplazando así al Embajador al tercer lugar.

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Bajo este escenario hipotético, el cuadro azul deberá ganar en la última jornada ante el equipo chileno en El Campín, lo que le asegurará como mínimo el segundo lugar y la clasificación a los playoffs de la competición.