Junior vence a Sporting Cristal y así queda ubicado en la tabla de posiciones de Copa Libertadores / @JuniorClubSA

Junior de Barranquilla sigue aferrado al milagro en la Copa Libertadores 2026. Aunque no tiene chances matemáticas de clasificar a los octavos de final, su triunfo sobre Sporting Cristal le permite soñar con el cupo a los play-offs de la Copa Sudamericana.

Junior 3-2 Sporting Cristal

Fue un primer tiempo de ensueño para el Junior de Barranquilla, que terminó ganando por 3-2 en el Estadio Jaime Morón de Cartagena, siendo esta su primera victoria del campeonato.

REVIVA ACÁ EL TRIUNFO DE JUNIOR SOBRE SPORTING CRISTAL EN COPA LIBERTADORES

Luego de una acción de gol invalidada para el cuadro visitante, Luis Fernando Muriel (8’) se encargó de abrir la cuenta al capturar un rebote dentro del área. Más adelante, sobre los 27′, Kevin Pérez amplió diferencias al finiquitar una brillante jugada colectiva y ocho minutos después, al 35′, el mismo Muriel selló de media distancia el tercer tanto.

Aunque Sporting recuperó el aliento en tiempo añadido con un soberbio remate del experimentado Yoshimar Yotún (45+4′), durante el complemento apenas fue lograr de acortar diferencias en el marcador con el tanto de Gustavo Cazonatti (55′).

Palmeiras 0-1 Cerro Porteño

A primera hora se produjo la sopresa de la jornada, luego de que Cerro Porteño asaltara el Allianz Parque y se impusiera sobre Palmeiras por la mínima diferencia (0-1). El único tanto del compromiso llegó al minuto 47 por intermedio del argentino Pablo Vegetti.

Se trata de un resultado que pone en entredicho el liderato del Verdao de cara a la siguiente ronda del certamen continental.

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Tabla de posiciones de la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla se mantiene colero del Grupo F con 4 puntos, pero mantiene viva la posibilidad de quedarse con el tercero lugar que hoy ocupa Sporting Cristal. Claro está que para lograr la hazaña deberá imponerse sobre un Palmeiras necesitado, pues a raíz de la inesperada derrota pasó a ser segundo del Grupo F.

Pos. Equipo PJ Puntos Dif. 1. Cerro Porteño 5 10 +2 2. Palmeiras 5 8 +2 3. Sporting Cristal 5 6 -1 4. Junior de Barranquilla 5 4 -3

Para clasificarse a los play-offs de la Copa Sudamericana, Junior de Barranquilla tendrá que terminar tercero de su grupo. Para ello, deberá vencer a Palmeiras en suelo brasileño y esperar que Sporting Cristal caiga en su visita a Cerro Porteño.

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