Santa Fe vence a Platense, sigue con vida y así queda en la tabla de posiciones de Copa Libertadores / Colprensa

Independiente Santa Fe se aferra al milagro en la Copa Libertadores 2026. El cuadro cardenal sacó adelante la primera de las dos finales que tiene en este cierre de la fase de grupos, tras vencer por 2-1 a Platense en el Estadio El Campín.

REVIVA ACÁ EL TRIUNFO DE SANTA FE SOBRE PLATENSE EN COPA LIBERTADORES

Apretado encuentro en la capital del país, que se definió en la segunda parte. A los 47′, el arquero Matías Borgogno erró al intentar despejar un saque de esquina y de cabeza Iván Scarpeta puso a delirar a los hinchas. Posteriormente, al 70′, el capitán Hugo Rodallega amplió diferencias con un bombazo cruzado, aunque dos minutos después llegó el descuento de Augusto Lotti.

Con este resultado, el León llegará con vida a la sexta y última jornada de la fase de grupos. Tendrá que jugarse la vida con Peñarol en Montevideo, mientras que Platense visitará a Corinthians en Brasil.

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Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026

Con la victoria en condición de local, Independiente Santa Fe es tercero del Grupo E con 5 puntos, a tan solo 2 del segundo Platense. Se avecina una apretada lucha por quedarse con el último cupo a los octavos de final, entendiendo que Corinthians terminará primero del grupo.

Pos. Equipo PJ Puntos Dif. 1. Corinthians 4 10 +6 2. Platense 4 7 -1 3. Santa Fe 5 5 -2 4. Peñarol 5 2 -3

***El duelo entre Peñarol y Corinthians en Montevideo se jugará este jueves 21 de mayo, a partir de las 7:30 de la noche.

Las cuentas de Independiente Santa Fe para clasificar son claras: ganar en Uruguay durante la última jornada y esperar que Platense no triunfe en su visita a Corinthians.

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