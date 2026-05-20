América empata con Tigre en el Pascual y así queda en la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana / Colprensa

La jornada internacional del martes 19 de mayo para los equipos colombianos concluyó en el Pascual Guerrero con el empate a un tanto (1-1) entre América de Cali y Tigre.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE AMÉRICA Y TIGRE POR COPA SUDAMERICANA

La historia en la capital vallecaucana inició con preocupación para el local, teniendo en cuenta que recién transcurridos 10 minutos de partido, José David Romero abrió la cuenta al capitalizar un contragolpe veloz con un certero remate cruzado desde el borde del área.

Claro está que la ilusión escarlata revivió al 52′ con un saque de esquina ejecutado al primer palo. Allí peinó el balón Adrián Ramos y detrás de todos apareció Tomás Ángel para rematar de primera. Si bien el arquero Felipe Zenobio atajó el disparo, lo había logrado cuando el esférico ya había sobrepasado la línea final.

A pesar de la paridad en casa, el América sigue dependiendo de sí mismo para avanzar a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana.

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Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026

América de Cali ocupa la segunda casilla del Grupo A con 8 puntos, mismos que el líder Macará, aunque este todavía no ha jugado su partido de la quinta jornada. Asimismo está dos unidades por encima de Tigre, lo cual revalida su condición de favorito para clasificar.

Pos. Equipo PJ Puntos Dif. 1. Macará 4 8 +3 2. América 5 8 +1 3. Tigre 5 6 +1 4. Alianza Atlético 4 1 -5

***El duelo entre Macará y Alianza Atlético en Ecuador se jugará este jueves 21 de mayo, a partir de las 9 de la noche.

Las cuentas del América para meterse a los octavos de final de la Copa Sudamericana son: ganarle a Macará en el Pascual Guerrero, durante la sexta y última fecha del Grupo A. El empate o la derrota lo dejarán en play-offs o incluso eliminado, dependiendiendo de lo que haga Tigre.

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