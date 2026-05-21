Medellín ganó en Perú y quedó a un paso de los octavos de final: así quedo la tabla de posiciones

Flamengo 1-0 Estudiantes

Flamengo aseguró su clasificación a los octavos de final luego de vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata en Brasil. El único tanto del compromiso fue anotado por Pedro al minuto 64, resultado que le permitió al conjunto brasileño llegar a 10 puntos y mantenerse como líder absoluto del grupo.

La derrota dejó a Estudiantes con seis unidades y obligado a jugarse todo en la última fecha frente a Medellín . El equipo argentino perdió una gran oportunidad de acercarse a la clasificación y ahora necesitará ganar en casa para avanzar de ronda.

Lea aquí también: Así queda Millonarios en la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana, tras la caída de O’Higgins

Cusco 2-3 Medellín

Independiente Medellín protagonizó un encuentro lleno de emociones y derrotó 3-2 a Cusco FC en territorio peruano. El DIM abrió el marcador con Francisco Fydriszewski, pero el equipo local empató al minuto 78 gracias a Gu Rum Choi.

Cuando parecía que el partido terminaría igualado, Baldomero Perlaza volvió a adelantar al conjunto colombiano al minuto 90 tras definir picando el balón. Sin embargo, Cusco reaccionó rápidamente y consiguió el 2-2 al 90+3 por medio de Aldair Fuentes tras una jugada preparada desde el tiro de esquina.

El compromiso aún guardaba una última emoción. En el minuto 90+7, luego de una jugada ofensiva del Medellín, asistió a Alexis Serna , quien apareció para marcar el 3-2 definitivo y darle una victoria de enorme importancia al cuadro antioqueño.

Así quedó el grupo

Con este resultado, Medellín ascendió al segundo lugar de la tabla con siete puntos y ahora depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. El DIM llegará a la última jornada sabiendo que una victoria o incluso un empate le alcanzarán para asegurar su cupo en la siguiente ronda.

Le puede interesar: Junior 3-2 Sporting Cristal, por la Copa Libertadores 2026: resumen y goles del partido

Por su parte, Estudiantes quedó tercero con seis unidades y estará obligado a ganar en Argentina para arrebatarle la clasificación al equipo colombiano. El duelo decisivo entre ambos equipos se jugará el martes 26 de mayo a las 7:30 p.m. hora Colombia en el estadio Jorge Luis Hirschi.