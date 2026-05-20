MinDefensa pone en marcha plan para recuperar más 4 mil predios del Estado

“Ceses al fuego fueron muy temprano”: MinDefensa habla del balance de Petro sobre la paz total

El Ministerio de Defensa y la Superintendencia de Notariado y Registro firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer las capacidades jurídicas, técnicas y registrales que permitan identificar, sanear, recuperar y titular más de 4.400 predios estratégicos del Estado.

Según la información entregada por el sector Defensa, esta estrategia busca consolidar el control institucional sobre terrenos destinados a seguridad y defensa nacional que equivaldrían al tamaño de Singapur y Malta juntos.

Las autoridades aseguraron que el objetivo es garantizar que cada hectárea utilizada para operaciones militares, infraestructura estratégica y presencia institucional quede plenamente protegida y registrada a nombre de la Nación.

El acuerdo también contempla intercambio de información técnica y registral para avanzar en procesos de formalización, recuperación y saneamiento de predios considerados estratégicos para las Fuerzas Militares y el Estado colombiano.

El anuncio se conoce días después de las denuncias y hallazgos relacionados con presuntas ocupaciones ilegales, loteos e irregularidades sobre terrenos estratégicos del Estado en zonas cercanas a Tolemaida y Melgar, donde investigaciones internas advirtieron riesgos de pérdida de cientos de hectáreas pertenecientes al sector defensa.

“Hay 14.000 falsos propietarios que se han apropiado de tierras estratégicas de la Nación. Esta es una situación grave en la lucha contra la corrupción, y aquí debe caer quien tenga que caer. La corrupción no se puede volver costumbre”, dijo Pedro Sánchez, Ministro de Defensa.