Medicina Legal confirmó que el cuerpo hallado en la vía Apulo corresponde a Yulixa Toloza

Medicina Legal confirma que el cuerpo hallado en la vía Apulo corresponde a Yulixa Toloza

Este miércoles 20 de mayo se confirmó el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que había sido reportada como desaparecida luego de practicarse un procedimiento estético en el barrio de Venecia de la ciudad de Bogotá el día 13 de este mismo mes.

Este hallazgo se produce un día después de que fuera encontrado en la ciudad de Cúcuta un Chevrolet Sonic de color gris, con placas UCQ-340, que fue el vehículo en el que Toloza habría sido sacada del centro estético.

Además, la Fiscalía informó que fueron capturadas dos personas que estarían relacionadas a la desaparición de la mujer: “En cumplimiento de órdenes judiciales obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, unidades de policía judicial de la Policía Nacional acaban de materializar en Cúcuta (Norte de Santander) las órdenes de captura contra dos personas que estarían involucradas en los hechos relacionados con la desaparición de una mujer que se practicó un procedimiento estético en Bogotá”.

¿Qué pasó con Yulixa Toloza?

Yulixa Toloza, de 52 años, decidió practicarse una lipólisis láser en Beauty Láser M.L, una supuesta clínica estética en el sur de la ciudad de Bogotá. El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, confirmó que este establecimiento no tenía autorización para operar.

Tras la alerta de sus allegados y de las autoridades por su desaparición el pasado 13 de mayo después de la intervención, Bomberos, Policía y demás entidades realizaron un allanamiento al establecimiento, donde encontraron a otra mujer.

En videos de cámaras de seguridad de la zona se muestra cómo dos personas sacaron a Yulixa Toloza del establecimiento en horas de la noche y fue montada al vehículo que posteriormente fue hallado en Los Patios, Norte de Santander.

¿Qué encontraron en el carro donde Yulixa Toloza habría sido trasladada?

En conversación con 6AM W, el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, informó que se le estaban practicando pruebas forenses al vehículo en busca de huellas, cabellos y demás material probatorio.

Además, aseguró que dos personas habrían huido a Venezuela tras evadir los controles de seguridad en su desplazamiento, por lo que están coordinando con las autoridades del vecino país para la captura de los presuntos delincuentes.

¿Quiénes son las personas capturadas en el caso de Yulixa Toloza?

Fuentes de la Fiscalía confirmaron la captura de dos personas señaladas de ocultar el Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340 que está vinculado a la desaparición de Yulixa Toloza.

A pesar de que desde el pasado 18 de mayo se habían anunciado dos detenciones, los implicados no se encontraban formalmente capturados y únicamente habían sido entrevistados por las autoridades.

Las capturas se hicieron efectivas este 19 de mayo, luego de que la Fiscalía obtuviera las órdenes judiciales, y serán presentados ante un juez de la República. Hasta el momento no se conoce si las órdenes incluyen a más personas.

Los capturados son:

Jesús Hernández Morales , de nacionalidad venezolana: Sería tío de María Fernanda Martínez, propietaria del centro estético Beauty Láser M.D.

, de nacionalidad venezolana: Sería tío de María Fernanda Martínez, propietaria del centro estético Beauty Láser M.D. Kelvis Sequera Delgado, de nacionalidad venezolana.

Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación confirmó que fueron ubicadas en Venezuela tres personas que estarían relacionadas con los hechos que rodearon la desaparición de Yulixa Toloza. Además, fueron notificadas de la búsqueda mediante circular azul.

Según se conoció, una de las personas fue ubicada en la ciudad de Maracay, estado Aragua, y las otras dos fueron encontradas en el estado Portuguesa.

Los nombres de los dos sujetos aprehendidos en Portuguesa son:

Edinson José Torres Sarmiento , de 40 años

, de 40 años María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años

La detención se efectuó por funcionarios del Servicio de Investigación Penal (SIP – Guanare) de la Policía del estado de Portuguesa en la parroquia Quebrada La Virgen. La pareja permanece bajo custodia policial.

Fiscalía solicitará en extradición a detenidos por caso de Yulixa Tolosa

En la noche de este martes, la Fiscalía General de la Nación confirmó que solicitará formalmente la extradición de Venezuela a Colombia de las tres personas que estarían involucradas en los hechos que rodearon la desaparición de Yulixa Toloza.

El ente acusador se acogerá al Tratado Bolivariano de Extradición de 1911.

“Los señalados implicados fueron ubicados y aprehendidos en Maracay, estado de Aragua, y Portuguesa (Venezuela), en atención a una notificación azul de Interpol”, señaló la Fiscalía.

Los dos hombres y una mujer permanecerán privados de la libertad mientras se surten los trámites legales y jurídicos para su extradición a Colombia.

¿Qué delitos serán imputados a los detenidos?

Tras el hallazgo de un cadáver que tiene las mismas características de la víctima, en una carretera del municipio de Apulo (Cundinamarca), la Fiscalía varió los delitos que les imputará a los detenidos.

Homicidio en calidad de cómplice

Ocultamiento en calidad de cómplice

Favorecimiento

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