Sondra Macollins explica pelea con De La Espriella por DMG: “Me dijeron que abandonó a David Murcia”

La abogada y candidata a la presidencia de Colombia, Sondra Macollins, estuvo hablando Sin Anestesia en La Luciérnaga de Caracol Radio sobre la rencilla que mantiene con su colega y contendiente Abelardo De La Espriella, en el marco del caso DMG.

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“Yo no fui la que tuve la rencilla con él, fue él conmigo porque fue abogado de David Murcia Guzmán”, señaló Macollins, a propósito de la relación que ambos tuvieron con el sonado episodio de la captadora ilegal de fondos.

¿Por qué empezó la pelea con Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con Sondra Macollins, la disputa con Abelardo de la Espriella se debe a que las víctimas de la liquidación de DMG, que hacen parte del grupo ‘Familia DMG’, se contactaron con ella para buscar soporte legal tras la condena a David Murcia.

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“Hay alrededor de unos 15.000 tarjetahabientes que se denominan víctimas de la liquidación de DMG. Ellos fueron los primeros que me buscaron a mí. Los que están esperando todavía la ‘platica’ que salga de la intervención del Estado”, explicó la candidata.

La abogada aseveró que dicho grupo de víctimas solicitó su ayuda bajo la queja de un supuesto abandono por parte de De La Espriella, quien fue abogado de Murcia Guzmán.

“Me dijeron: ‘Abelardo fue abogado del señor y lo traicionó, lo abandonó, lo dejó votado y él necesita ayuda’”, afirmó la jurista.

¿Qué sigue para David Murcia Guzmán?

Aunque aclaró que no es la abogada de David Murcia en este caso, Sondra Macollins afirmó que se espera una restitución de derechos al empresario, debido a las sentencias previas que ya purgó.

“Lo procesaron en Panamá, en Estados Unidos y en Colombia por lo mismo, que los que son abogados saben que eso no se debe hacer. A otros de ese mismo caso, y voy a decirlo con nombres propios, Daniel Ángel, le dieron el non bis in idem y dijeron: ‘Si usted ya fue procesado aquí en Colombia, no lo vamos a mandar a Estados Unidos’“, indicó.

¿Qué pasó con el dinero de la liquidación de DMG?

La agrupación de víctimas ‘Familia DMG’ ha mostrado abiertamente su respaldo a la abogada Sondra Macollins, quien les representa en la intención de recuperar el dinero que, desde hace 18 años, está en manos de una liquidadora del Estado colombiano (a través de la Superintendencia de Sociedades).

“Es que la plata la cogió una liquidadora hace 18 años, y pues el gobierno hizo la intervención de la ‘platica’ que había ahí, toda la que había en efectivo, más los bienes en Colombia, en Estados Unidos, en Panamá, y dijo: ‘No, vamos a evitar que se roben la plata y la vamos a coger y la vamos a repartir’, y todavía estamos esperando que lo hagan”, sentenció.

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