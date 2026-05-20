Nueva falta de quórum frena debate de la jurisdicción agraria en la Cámara

Salón Elíptico de la Cámara de Representantes. (Colprensa - Cámara de Representantes) / Camila Díaz ( Colprensa )

Nuevamente se aplazó en la Cámara de Representantes el debate del proyecto de jurisdicción agraria, iniciativa impulsada para regular la posesión de tierras y resolver conflictos en el campo colombiano.

La sesión terminó por falta de quórum luego de una denuncia hecha por el representante de Cambio Radical, Mauricio Parodi, quien aseguró que presuntamente se habrían financiado movilizaciones de campesinos desde el departamento del Huila para respaldar la discusión del proyecto.

“Nos encontramos con algo peor y es que el señor Harman (Felipe Harman Ortiz) no viene, pero al parecer él está financiando, él y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, movilizaciones campesinas desde el departamento del Huila”, afirmó el congresista.

Desde sectores que apoyan la iniciativa, el representante Alejandro Campo rechazó los señalamientos y aseguró que se trata de una nueva estrategia para impedir el avance del proyecto en el Congreso.

“Acá se inventan cualquier cosa. Hoy fue una carta que la fecha ni siquiera le cuadra, porque si es 21 es mañana, pero es miércoles 20, pero con un distractor de esos se pegaron para dañar el quórum”, señaló.

A su turno, la representante Jennifer Pedraza pidió insistir en la discusión de la jurisdicción agraria y cuestionó la ausencia del director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, en el debate legislativo.

“Tenemos que insistir en sacarlo adelante porque esa es una deuda de este Congreso. Lo que necesitamos es que vengan los congresistas”, aseguró Pedraza.

La congresista también hizo un llamado directo al director de la ANT para que atienda las citaciones del Legislativo.

“Esto no es solamente dirigir una organización y sacar videos en TikTok. También implica venir al Congreso a responder críticas y preguntas. Si esa ha sido la excusa de un sector del Congreso, saldemos esa excusa y sigamos adelante en el debate de este proyecto tan importante”, concluyó.

El proyecto de jurisdicción agraria busca crear mecanismos judiciales especializados para resolver disputas sobre tierras y garantizar mayor seguridad jurídica en las zonas rurales del país.