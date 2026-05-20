Carga y transporte táctico: los reparos al avión brasileño que analiza comprar el Gobierno Nacional
Las comparaciones técnicas también incluyen reparos frente a operaciones sobre pistas austeras, cortas o no pavimentadas.
Hace pocas semanas, en medio de un Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro ordenó iniciar formalmente el proceso para adquirir dos aeronaves Embraer C-390 Millennium de fabricación brasileña para fortalecer las capacidades de transporte táctico y estratégico de Colombia.
Sin embargo, Caracol Radio conoció por fuentes cercanas al proceso de evaluación que dentro de los análisis técnicos y operacionales existirían reparos frente a varias capacidades del avión brasileño para responder a algunas de las necesidades militares, logísticas y humanitarias del país.
Según la información conocida por este medio, uno de los principales cuestionamientos tendría relación con capacidad de carga y dimensiones de bodega. En las comparaciones técnicas revisadas por Caracol Radio, el C-390 aparece con capacidades cercanas a las 26 toneladas, mientras otras plataformas evaluadas alcanzarían hasta 37 toneladas de carga útil.
Las fuentes consultadas aseguran que esa diferencia impactaría operaciones de transporte táctico pesado y movilización de equipos utilizados frecuentemente por las Fuerzas Militares, entre ellos helicópteros UH-60 y Bell 212, retroexcavadoras, maquinaria pesada, grúas, hospitales móviles, camiones de bomberos y contenedores logísticos.
Otro de los puntos evaluados tiene relación con el tamaño y volumen de bodega. Según la información conocida por Caracol Radio, dentro de los análisis se revisan diferencias en altura, ancho, largo y superficie útil de carga, factores considerados claves para operaciones militares y humanitarias donde no solo importa el peso, sino también las dimensiones de los equipos a movilizar.
Las comparaciones técnicas también incluyen reparos frente a operaciones sobre pistas austeras, cortas o no pavimentadas, consideradas fundamentales para regiones apartadas, selváticas y fronterizas del país. Las evaluaciones revisan variables relacionadas con autonomía, alcance operacional, flexibilidad táctica y comportamiento en escenarios con arena, tierra e ingestión de partículas durante operaciones complejas.
Dentro de los análisis conocidos por Caracol Radio también se revisan diferencias en evacuaciones aeromédicas y misiones humanitarias. Las comparaciones incluyen capacidad de camillas OTAN, espacio para personal médico, movilidad dentro de la aeronave y atención simultánea de pacientes durante vuelos de emergencia.
Las fuentes consultadas aseguran además que dentro de los escenarios evaluados también se revisan capacidades de despliegue rápido de tropas, transporte de carga sobredimensionada, movilidad estratégica y respuesta ante desastres naturales y crisis humanitarias.
Caracol Radio conoció igualmente que dentro del proceso de evaluación también se tienen en cuenta variables relacionadas con soporte logístico, mantenimiento, entrenamiento, infraestructura, vida útil, costos operacionales y consideraciones estratégicas.
Fuentes cercanas al proceso explicaron que todos estos elementos hacen parte de una evaluación integral en la que se revisan criterios relacionados con certificación y configuración, entrenamiento, soporte logístico, rendimiento operacional, dimensiones y capacidades, eficiencia de infraestructura, costos y consideraciones estratégicas antes de tomar una decisión final sobre las futuras aeronaves de transporte militar para Colombia.