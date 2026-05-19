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19 may 2026 Actualizado 23:05

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La película biográfica ‘Michael’ supera los 700 millones de dólares en taquilla a nivel mundial

‘Michael’ ha recaudado 703 millones de dólares en todo el mundo: 421 millones en el extranjero y 282 millones en Estados Unidos.

GARY, INDIANA - APRIL 13: Jafaar Jackson during the &quot;Michael&quot; Hometown Screening at the Mark Spencer Auditorium at West Side Leadership Academy on April 13, 2026 in Gary, Indiana. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

GARY, INDIANA - APRIL 13: Jafaar Jackson during the "Michael" Hometown Screening at the Mark Spencer Auditorium at West Side Leadership Academy on April 13, 2026 in Gary, Indiana. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images) / Barry Brecheisen

GARY, INDIANA - APRIL 13: Jafaar Jackson during the &quot;Michael&quot; Hometown Screening at the Mark Spencer Auditorium at West Side Leadership Academy on April 13, 2026 in Gary, Indiana. (Photo by Barry Brecheisen/Getty Images)

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La película biográfica sobre el “Rey del Pop”, ‘Michael’, ha recaudado más de 700 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

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Durante el pasado fin de semana, la película volvió al número 1 en la taquilla internacional con 57,7 millones de dólares en 83 mercados extranjeros.

En su cuarta semana de estreno, ‘Michael’ ha recaudado 703 millones de dólares en todo el mundo: 421 millones en el extranjero y 282 millones en Estados Unidos.

Hasta el momento, es la segunda película más taquillera de 2026, después de ‘Super Mario Galaxy: la película’, y la cuarta película biográfica más taquillera de todos los tiempos, después de ‘Hi, Mom’, ‘Bohemian Rhapsody’ y ‘Oppenheimer’.

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‘Michael’ podría superar a “Bohemian Rhapsody” de 2018, que recaudó 911 millones de dólares y convertirse en la película biográfica musical más taquillera de todos los tiempos.

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