Presidente Petro se retractó de haber llamado “muñecas de la mafia” a las periodistas del país

Este martes, 19 de mayo, durante un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro se retractó y pidió excusas por haber llamado “muñecas de la mafia” a las periodistas del país.

Y es que cabe recordar que ya en octubre del 2025 la Corte Constitucional le había ordenado al jefe de Estado retractarse y ofrecer disculpas públicas por los comentarios que estigmatizan a mujeres periodistas, calificándolas de “muñecas de la mafia” y acusándolas de criminalizar la protesta social.

En esa línea, y 6 meses después, el mandatario de los colombianos acató la orden, ofreció excusas y se retractó durante un consejo de ministros televisado.

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¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro?

En su intervención, el mismo presidente Petro explicó por qué estaba realizando ese acto de manera pública, sosteniendo en su mano un documento con lo que el alto tribunal le había solicitado y, también, aclarando por qué no lo llevaba a cabo en una alocución presidencial.

Así, el alto mandatario expresó: “Las periodistas afectadas no tienen por qué esperar más. El respeto a la Corte se prueba acatando cuanto antes y este consejo de ministros es el escenario más alto que el ejecutivo puede convocar dentro de lo que el ordenamiento permite en este momento”.

Posteriormente, el presidente explicó el contexto y el marco en el que dio sus declaraciones (posesión de la hoy defensora del Pueblo, Iris Marín, en 2024), para así, ofrecer excusas.

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“Pronuncié las expresiones: ‘las periodistas del poder, la muñecas de la mafia’. La Corte Constitucional ha encontrado que esas expresiones dichas desde la investidura presidencial sobre un grupo de mujeres periodistas ameritan retractación pública; hoy las retiro formalmente de mi voz pública . Las mujeres que hacen periodismo en Colombia de ese grupo no son muñecas de la mafia, son ciudadanas autónomas, profesionales, libres y parte sustancial de lo que mantiene en pie la democracia colombiana. A las periodistas aludidas y a todas las mujeres que ejercen este oficio, les ofrezco mis excusas ”, aclaró.

Estas fueron las declaraciones del presidente Gustavo Petro:

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