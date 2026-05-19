Paro campesino 20 de mayo 2026: ¿Qué vías estarán bloqueadas? Cierres y hora de marchas

Este martes, 19 de mayo, organizaciones campesinas en Colombia aseguraron que se irán a paro el miércoles 20. Según mencionaron, la decisión se tomó en pro de de apoyar la Jurisdicción Agraria, la reforma agraria y el derecho del campesinado a una justicia especializada.

Así mismo, explicaron que la movilización busca visibilizar la importancia de esta figura jurídica como herramienta para garantizar el acceso a la tierra, resolver conflictos territoriales y proteger los derechos de las comunidades campesinas frente a la concentración de la propiedad.

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Y es que los líderes del movimiento señalaron que la Jurisdicción Agraria y Rural es clave para avanzar en la reforma del campo y exigieron al Gobierno compromisos claros para su implementación.

Además, aseguraron que existe preocupación por el posible hundimiento del proyecto en el Congreso, lo que pondría en riesgo la implementación de mecanismos judiciales especializados para resolver conflictos de tierras en Colombia.

¿Qué acciones se adelantarán en el marco del paro campesino de este 20 de mayo?

Según mencionaron estas organizaciones, el paro incluirá marchas, bloqueos y concentraciones en las principales ciudades, con el respaldo de asociaciones rurales y colectivos sociales.

Por lo que las vías de las ciudades y regiones en donde se adelante el paro se pueden ver afectadas junto a la movilidad.

¿En dónde habrá paro campesino este 20 de mayo?

Según conoció Caracol Radio, el eje del paro será en Bogotá; sin embargo, también se anunciaron concentraciones en ciudades como Valledupar, Cartagena, Popayán, Montería y Sincelejo.

¿A qué hora iniciará el paro campesino este 20 de mayo?

Pues bien, la organizaciones de ese sector subrayaron que el paro iniciará a las 11:00 de la mañana en el territorio nacional.

Por ejemplo, en Bogotá las movilizaciones arrancarán desde las 11:00 de la mañana frente al edificio Colpatria y avanzará hacia la Plaza de Bolívar y el Palacio de Justicia.

En otras ciudades puede iniciar a esa misma hora, o incluso antes.

¿Qué dice el sector campesino?

Nolberto Villalobos, representante legal de la ‘Juntanza Nacional Campesina y Popular – Luz Perly Córdoba Mosquera’

“Defender al campesinado es defender la comida de Colombia. Cada alimento tiene detrás el trabajo de nuestras familias que durante años han resistido y sostenido al país. Hoy queremos invitar a la ciudadanía a rodear y acompañar una lucha que no pertenece únicamente al campesinado, sino a toda Colombia”, aseveró.

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Natalia Trochez, vocera campesina del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano PUPSOC

“Convocamos a todo el pueblo colombiano a la gran movilización nacional es en defensa de la reforma agraria y la justicia para el campo, no podemos permitir intento alguno de contrarreforma que afecte los derechos ya conquistados, la tierra debe ser para quienes la trabajan, cuidan y defienden. La Jurisdicción Agraria y rural es una deuda histórica con el campesinado y los pueblos étnicos, que han vivido la exclusión y el despojo, no se puede buscar seguir profundizando la concentración de la tierra en manos de unos pocos”, concluyo.

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