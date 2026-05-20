Disidencias robaron camionetas de alcalde de Santander de Quilichao y del esquema de Alexander López

Caracol Radio conoció que integrantes del frente Jaime Martínez de las disidencias Farc robaron dos camionetas en la vía Panamericana, en jurisdicción de Cajibío, Cauca.

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Entre los vehículos robados estaría una camioneta del alcalde de Santander de Quilichao y otra perteneciente al esquema de seguridad del senador Alexander López Maya.

Según la información conocida, hombres armados interceptaron los vehículos en el sector ‘Fresas con Crema’, mientras el mandatario se movilizaba junto a su esposa y hombres de protección.

Durante el hecho dos personas que transitaban por la zona resultaron heridas por arma de fuego.

Las autoridades señalaron que las camionetas fueron llevadas hacia el corregimiento de Dinde, en Cajibío.

Además, se conoció que el senador Alexander López se movilizaba en un tercer vehículo y logró llegar a Cali sin afectaciones.

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Tras lo ocurrido, Policía y Ejército desplegaron operaciones en el norte del Cauca para ubicar a los responsables y recuperar los vehículos robados.