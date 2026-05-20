La industria manufacturera creció 2,9 % en el primer trimestre del 2026

La industria manufacturera colombiana arrancó 2026 con cifras positivas. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el sector registró un crecimiento anual de 2,9 % durante el primer trimestre del año, lo que sería uno de los mejores desempeños para este periodo en los últimos 15 años, excluyendo el efecto del rebote económico posterior a la pandemia en 2021.

Según el informe, la variación trimestral de la serie ajustada por efecto estacional y calendario fue de 2,3% frente al trimestre inmediatamente anterior, resultado que refleja una expansión de la actividad industrial y manufacturera en el país.

“Lo que muestran estos resultados es que Colombia empieza a consolidar una expansión más sostenida de su capacidad productiva e industrial”, afirmó la ministra de Comercio, Diana Morales

El reporte destaca el comportamiento de sectores estratégicos para la economía nacional. La fabricación de vehículos automotores lideró el crecimiento con un aumento de 27,8 %, mientras que la actividad metalúrgica creció 6,6 %.

Además, durante marzo de 2026 la producción real de la industria aumentó 3,9%, impulsada principalmente por actividades relacionadas con vehículos automotores, maquinaria y equipo, productos químicos y farmacéuticos, así como caucho, plástico y minerales no metálicos.

A estas cifras se suma el crecimiento de 6 % del comercio al por mayor y al por menor, indicador que refleja una mayor dinámica del mercado interno y una recuperación de la demanda nacional.

Para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, los resultados muestran señales de consolidación de una economía más enfocada en la producción nacional y el fortalecimiento de la industria manufacturera, con énfasis en la generación de valor agregado y la sofisticación productiva del país.