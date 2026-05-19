OMS dará reconocimiento a 17 países que eliminaron la transmisión de siete enfermedades

La Organización Mundial de la Salud (OMS) rendirá homenaje a un grupo de 17 países que fueron capaces de eliminar en el último año siete enfermedades, varias de ellas consideradas desatendidas.

Este reconocimiento ocurrirá en el marco de su 79ª Asamblea Mundial de la Salud que se celebra esta semana en Ginebra.

En una presentación en el segundo día de la asamblea, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que Chile eliminó la lepra; Argelia, Australia, Burundi, Egipto, Fiyi, Libia, Senegal y Túnez, el tracoma; y Kenia, la enfermedad del sueño.

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En paralelo, Brasil, Bahamas, Dinamarca, Maldivas terminaron con la transmisión maternoinfantil del VIH.

Por su parte, Maldivas se convirtió en el primer país en lograr una triple eliminación: la del VIH de madre a bebé, pero también la de hepatitis B y de sífilis.

Además, Cuba está dentro de un grupo de cinco países que ha validado el estatus de eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH.

Hantavirus, la enfermedad “de moda”

Las labores de búsqueda de nuevos contactos del brote de hantavirus detectado en el buque MV Hondius prosiguen y han dejado por el momento más de 440 identificados, en al menos 30 países, donde están guardando cuarentena o bajo vigilancia sanitaria, según el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) de España.

Tanto este centro como la Organización Mundial de la Salud (OMS) cifran en once los casos confirmados hasta ayer (nueve por laboratorio y dos probables), de los cuales tres han fallecido (dos confirmados y uno probable).

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Aunque no hay nuevas muertes desde el 2 de mayo, de entre los contagiados, hay dos personas hospitalizadas en estado grave, una en Francia y otra en Sudáfrica.

Las fechas en las que los contagiados iniciaron sus síntomas oscila entre el 6 de abril y el 14 de mayo, día en el que uno de los pasajeros de Canadá y su pareja, que fueron evacuados del crucero en Tenerife (España), empezaron a sentir síntomas leves, resultando una de las pruebas positiva y otra negativa.