Días festivos de JUNIO en Colombia 2026: Fecha exacta de los tres feriados y celebración

En Colombia, como sucede todos los años, el mes de junio es el que más días festivos tiene en el año.

Gracias a la Ley Emiliani –Ley 51 de 1983–, que es la que permite trasladar algunas conmemoraciones religiosas para permitir fines de semana largos, los colombianos tendrán tres lunes festivos –dos de ellos consecutivos– a lo largo del mes, según el calendario.

En esta ocasión, los tres festivos están ligados a celebraciones católicas tradicionales. Además, por ser en el mes de junio, cuando especialmente los colegios y las universidades ya están en vacaciones, en estos puentes hay un alto volumen de turismo en distintas ciudades del país.

¿Cuáles son los festivos de junio 2026 en Colombia?

El calendario nacional ha fijado tres fechas de festivos en el mes de junio que corresponden a festividades religiosas católicas:

Lunes 8 de junio: Corpus Christi.

Corpus Christi. Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús.

Sagrado Corazón de Jesús. Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

¿Qué se conmemora en cada festivo de junio?

En el festivo del lunes 8 de junio de 2026 se conmemora el Corpus Christi, el cual se fija alrededor de 60 días después del Domingo de Resurrección y tiene origen en la Edad Media.

Durante el Corpus Christi, en el cual los católicos celebran que Jesús permanece vivo y presente en el pan y el vino consagrados en la misa, algunos fieles realizan procesiones religiosas, misas especiales y actividades litúrgicas relacionadas con esta fecha.

En el segundo festivo, del lunes 15 de junio de 2026, se conmemora el Sagrado Corazón de Jesús. Esta fecha está relacionada con la representación simbólica del amor y la misericordia de Jesucristo.

El tercer y último festivo de junio, el lunes 29, corresponde a la conmemoración de San Pedro y San Pablo, dos de los apóstoles más importantes de la religión: Pedro es considerado el primer papa y Pablo es recordado por la expansión del cristianismo en distintas regiones del mundo.

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