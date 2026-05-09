35 frases y poemas cortos para el Día de la Madre: Palabras para agradecer a mamá

El Día de la Madre es una ocasión muy especial, celebrada el 10 de mayo. Si usted tiene pensado dedicarle unas palabras especiales a su madre, aquí le dejamos algunas de las mejores frases y poemas cortos para compartir en esta fecha.

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Estas son las mejores frases para dedicar el Día de la Madre:

La vida no viene con un manual de instrucciones, pero por suerte siempre te tuve a mi lado. Lo mejor de mí es mi madre. ¡Te amo! De todo el universo, eres la estrella que más brilla. Detrás de un buen hijo, siempre hay una gran mamá. ¡Feliz Día, mamá! Mamá, gracias por darme alas y enseñarme a volar. La palabra “mamá” no es solo una palabra; es algo que haces, no solo lo que eres. Mi madre es mi roca; la he visto superar lo insuperable. Mi mamá me enseñó a luchar y siempre estará en mi esquina. La valentía de mi madre es el motor que me impulsa cada mañana. El amor de una madre es el impulso que le permite a un ser humano llegar a sus límites. Mamá, reina de mi vida, gracias por estar en mis momentos altos y bajos. Si de grande logro ser la mitad de lo que tú has sido como madre, estaré satisfecho. Cien hombres pueden hacer un campamento, pero solo se necesita una mujer para hacer un hogar. He tenido la suerte de crecer con el mejor ejemplo a seguir. ¡Gracias, mamá, te amo mucho! La fuerza de una madre es más grande que el mismo destino. Mi madre fue mi mejor maestra: maestra de vida, de amor y de valentía. Nadie podrá aliviar tus penas como lo hace una madre. Siempre me has mirado con ojos llenos de amor. Gracias por creer en mí, incluso cuando yo no lo hacía. De todos los regalos que la vida me ha dado, tú siempre serás el más grande. Las madres no solo nos guían en el aprendizaje, también nos conducen hacia nuestra grandeza. Me encanta cuando mi madre me hace reír, y aún más cuando podemos reír juntos. El amor incondicional no es un mito: se puede ver todos los días en el amor de una madre. Gracias por estar siempre que te necesito, por tu paciencia infinita y por tu amor incondicional. Te amo, mamá. Gracias, mamá, porque a pesar de mis errores me sigues amando como si fuera el mejor. Eres una persona maravillosa y te amo. Tu sonrisa me contagia, tu mirada me transmite paz y tus abrazos me llenan de fuerza. Gracias, mamá, por estar siempre a mi lado.

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Estos son lo mejores poemas cortos para dedicar el Día de la Madre: