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19 may 2026 Actualizado 19:53

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Don Omar anuncia su tour: “The Last King World” con fechas en EE.UU.

El reggaetonero puertorriqueño confirma su regreso con una gira exclusiva en Estados Unidos

USA2424. MIAMI (FL, EEUU), 22/02/2024.- EFE/Eva Marie Uzcátegui

USA2424. MIAMI (FL, EEUU), 22/02/2024.- EFE/Eva Marie Uzcátegui / Eva Marie Uzcátegui (EFE)

USA2424. MIAMI (FL, EEUU), 22/02/2024.- EFE/Eva Marie Uzcátegui

Vicente

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El artista puertorriqueño Don Omar confirmó oficialmente su nueva gira “The Last King World Tour” (La gira mundial del último rey).

La gira iniciará con fechas exclusivas en Estados Unidos. La noticia fue compartida este lunes a través de sus redes sociales.

La gira marca un nuevo capítulo en la carrera del intérprete de “Danza Kuduro”, quien en 2024 realizó el tour “Back To Reggaeton” en territorio estadounidense.

Ahora, con “The Last King World Tour”, Don Omar busca consolidar su regreso y reafirmar su título como uno de los pioneros del género urbano.

“La corona nunca cambió de dueño. Mi nombre es William Omar Landrón Rivera y soy El Último Rey”, expresó el artista en su anuncio oficial.

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Don Omar ha prometido un espectáculo renovado, con un repertorio que incluirá tanto sus clásicos como nuevas propuestas.

La venta de boletos comenzará el viernes 22 de mayo de 2026 a las 10:00 a.m. hora local, a través de las plataformas oficiales de cada ciudad.

El anuncio también se suma a la tendencia de grandes exponentes del reggaetón que han retomado giras mundiales en los últimos años.

Con “The Last King World Tour”, el cantante promete un espectáculo que no solo celebrará su trayectoria, sino que también marcará un nuevo comienzo en su carrera artística.

El regreso de Don Omar a los escenarios estadounidenses es, sin duda, uno de los eventos más esperados para la música urbana.

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