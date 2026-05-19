Morat anuncia fechas en Estados Unidos y Canadá de su gira “YEM: Ya Es Mañana World Tour 2027”

La banda colombiana Morat confirmó la etapa en Estados Unidos y Canadá de su gira mundial “YEM: Ya Es Mañana World Tour 2027”.

El anuncio llega después de sus aclamadas presentaciones en Coachella 2026 y de una serie de conciertos sold out en Latinoamérica y España.

El tour por arenas norteamericanas comenzará el 26 de febrero del 2027 en Los Ángeles, California, y recorrerá ciudades como Chicago, Boston, Orlando, Miami, Toronto, Montreal, Brooklyn y Fairfax, entre otras.

Este anuncio se produce en uno de los momentos más importantes de la trayectoria de Morat.

En los últimos meses, la agrupación fue nombrada embajadora de Adidas y Panini rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Además de romper récords de convocatoria con más de 24 conciertos agotados en arenas y estadios alrededor del mundo.

Con miles de millones de reproducciones globales, Morat se ha consolidado como una de las bandas en español más influyentes de su generación.

“Ya Es Mañana” representa una nueva etapa creativa para el grupo, combinando su narrativa emocional con un sonido épico.

Las fechas confirmadas incluyen: 26 de febrero en Los Ángeles, 28 de febrero en El Paso, 5 de marzo en Chicago, 7 de marzo en Boston, 12 de marzo en Grand Prairie, 13 de marzo en Sugar Land entre otras fechas que pueden consultar en en las redes sociales de la banda.

Con “YEM: Ya Es Mañana World Tour 2027”, la banda promete un espectáculo inolvidable que busca reafirmar su lugar en la historia de la música en español.