Netflix revela las fechas de estreno de la segunda y última parte de la serie ‘Cien años de soledad’

Captura de pantalla tomada de la cuenta oficial de YouTube de Netflix Latinoamérica

Este miércoles se conocieron las fechas de estreno de la segunda y última parte de la serie ‘Cien años de soledad’.

¿En cuántas partes estará dividida?

Además, estará dividida en una segunda parte, compuesta por 7 episodios que estrenarán el 5 de agosto y un gran final que llegará el 26.

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¿Qué se contará en la segunda parte?

“En los cincuenta años por contar, se profundiza en las nuevas generaciones de la familia Buendía y en la transformación del pueblo, en la que con el progreso llegará la decadencia hasta cumplir finalmente la maldición que lo condena”, dice el comunicado.

“Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico”, afirmó la directora de la serie, Laura Mora.

‘Cien años de soledad’ es una serie de televisión colombiana basada en la novela homónima de 1967 del escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez.

Está dirigida por el director y guionista argentino Alex García López y la directora y guionista colombiana Laura Mora y es producida por Dynamo y distribuida por Netflix.

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Está protagonizada por los actores: Claudio Cataño, Marco González, Leonardo Soto, Susana Morales, Ella Becerra, Carlos Suárez, Moreno Borja y Viña Machado.

La primera parte de la serie se estrenó en la plataforma de streaming el 11 de diciembre de 2024.