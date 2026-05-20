La cantante Kylie Minogue reveló que tuvo una segunda batalla contra el cáncer en nuevo documental

La cantautora y actriz australiana Kylie Minogue reveló que tuvo una segunda batalla contra el cáncer en su nueva docuserie ‘Kylie’.

¿Cuándo volvió a ser diagnosticada con cáncer?

La estrella del pop australiana reveló que, tras un cáncer que tuvo gran repercusión mediática hace dos décadas, en 2021 recibió un segundo diagnóstico en privado.

“Afortunadamente, lo superé otra vez y todo está bien”, afirmó en la docuserie.

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En mayo de 2005, Minogue anunció que le habían diagnosticado cáncer de mama en fase inicial, lo que la obligó a cancelar los conciertos restantes de su ‘Showgirl: The Greatest Hits Tour’.

Más adelante se supo que se estaba recuperando de la cirugía y que su médico la había considerado un éxito.

¿Por qué no había hablado de su segundo diagnóstico?

En esta nueva docuserie de tres capítulos, Minogue dijo que le costó decidir cuándo era el momento adecuado para hablar sobre su segundo diagnóstico, incluso mientras promocionaba su álbum de 2023, ‘Tension’.

“No me siento obligada a contárselo al mundo, y en realidad no podía en ese momento porque era solo una sombra de lo que era. En un momento dado, no quería volver a salir de casa”, expresó la australiana.

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“”Padam Padam" me abrió muchas puertas, pero en el fondo sabía que el cáncer no era solo un pequeño contratiempo en mi vida. Y realmente solo quería contar lo que pasó para poder superarlo. Me sentaba en entrevistas y en cada oportunidad pensaba: ‘ahora es el momento’, pero me lo guardé para mí”, agregó.

“La detección temprana fue muy útil y estoy muy agradecida de poder decir que hoy estoy bien”, afirmó.

La difusión pública del primer diagnóstico de Minogue llevó a muchas mujeres, especialmente en Australia, a hacerse revisiones, lo que dio lugar a lo que se conoció como “el efecto Kylie”.