Desmantelada fábrica clandestina de falsificación de moneda en Berbeo, Boyacá

En el área urbana de Berbeo, se hizo la diligencia de allanamiento. FOTO: Primera Brigada de Boyacá

En el marco del Plan de Operaciones Ayacucho Plus, tropas de la Primera Brigada del Ejército Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, lograron un contundente golpe contra grupos armados organizados dedicados a la fabricación ilegal de moneda extranjera y nacional.

La operación fue posible gracias al trabajo conjunto del Gaula Militar Boyacá, el Grupo contra la Falsificación de Moneda Extranjera y Nacional, la Embajada de los Estados Unidos de América y la Policía Nacional, mediante una diligencia de allanamiento realizada en zona urbana del municipio de Berbeo, Boyacá, que permitió desmantelar una fábrica clandestina dedicada a la falsificación de billetes.

Durante el procedimiento se logró la captura en flagrancia de una persona de 64 años de edad, profesional en artes gráficas, quien deberá responder por el presunto delito de fabricación de moneda falsa extranjera y nacional.

“Esta operación adelantada en conjunto con la Policía y la Fiscalía, permite debilitar las economías de los grupos al margen de la ley”. Dijo el coronel Eddy Raúl Cardona, comandante de la Primera Brigada de Boyacá.

De acuerdo con las investigaciones, el dinero falsificado estaría siendo utilizado para financiar actividades ilícitas de grupos armados organizados.

Elementos incautados

Durante la operación fueron incautados:

16 hojas tamaño carta con cuatro impresiones, anverso y reverso, del billete de 20 dólares estadounidenses, equivalentes a 1.280 USD.

Un billete original de 20 dólares estadounidenses, serie 2017A.

4.597 hojas tamaño carta con cuatro impresiones del billete de 50 USD.

2.537 hojas tamaño carta con cuatro impresiones del billete de 20 USD.

14 planchas con stickers del billete de 20 USD.

2 planchas con stickers del billete de 50 USD.

13 recipientes metálicos con tintas litográficas de varios colores.

6 tarros con polvo y tinta termográfica de diferentes colores.

9 numeradores.

Una guillotina manual metálica.

Una máquina Gestetner para fijar y secar impresiones.

Una máquina tarjetera metálica.

Una máquina sublimadora marca Spiral.

Una máquina litográfica ADDICK 360, color caoba.

Una contadora de billetes marca Conter.

Un probador de billetes marca Multifin.

Total de dinero falso incautado

En total, se incautaron 1.123.600 dólares estadounidenses en moneda falsificada, equivalentes a 4.269.680.000 pesos colombianos.

El dinero falso y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para su respectiva judicialización.

La Primera Brigada del Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares en el departamento de Boyacá, con el objetivo de contrarrestar las economías ilícitas y proteger la seguridad, la legalidad y el orden institucional en el territorio nacional.