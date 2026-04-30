“Es posible la búsqueda de acuerdos”: MinHacienda sobre reunión con BanRep por tasa de interés

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que tuvieron una “constructiva reunión” en la junta directiva del Banco de la República de este jueves.

Pese a que insistió en que deberían bajar las tasas, señaló que “es conveniente darle una señal al país en el sentido de que es posible la búsqueda de acuerdos, consensos”, al decidir que la tasa de interés se mantenga en 11,25%.

¿Ya no subirá, otra vez, el salario mínimo?

Y es que recordemos que el presidente Gustavo Petro afirmó que en caso de que subiera la tasa de interés, volvería a convocar a la a Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en Colombia para incrementar nuevamente el salario mínimo.

Frente a esto, el jefe de la cartera de Hacienda afirmó este jueves que “por ahora el tema queda suspendido en la medida que se ha tomado una decisión que permite revisar las tendencias actuales del comportamiento del ingreso real de los trabajadores”.

¿Por qué hay tensión entre el Gobierno y el Banco de la República?

Las fuertes diferencias se incrementaron hace un mes por cuenta de un incremento del 10,25 % a 11,25 % en la tasas de interés, asunto que rechazó el Gobierno y por lo cual el MinHacienda se retiró anticipadamente de la sesión.

Tras ello, convocó a un foro económico con analistas nacionales e internacionales sobre la política monetario a la cual no asistió el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar.

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Tras esto, Ávila decidió asistir este jueves a la sesión del Emisor donde se decidió no subir la tasa de interés.