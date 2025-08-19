Policía capturó a ‘El Guajiro’ cuando pretendía pagar unas cervezas con billetes falsos en Magangué

Cartagena

Cuando unidades de vigilancia de la estación de Policía de Magangué se encontraban realizando labores de patrullaje en el barrio Centro, fueron alertados por parte de una ciudadana, quien señaló, que había un hombre que estaba consumiendo bebidas alcohólicas y que pretendía pagarlas, al parecer, con un billete falso.

De manera inmediata los uniformados atendieron el llamado y se dirigieron a la dirección dada por esta ciudadana, al llegar, identifican a este sujeto con la descripción dada por la denunciante, y al acercarse y realizarle una revisión personal, notaron un rollo de billetes en el bolsillo derecho de su pantalón.

A este sujeto de 34 años, se le solicita sacar los billetes de su bolsillo para la verificación de los mismos, descubriendo los policiales que efectivamente varios billetes tenían la misma serie numérica y no cumplían con las características de los billetes originales.

Al contarlos, este sujeto tenía en su poder 376,000 pesos en billetes falsos, entre los que se encontraban billetes de 100 y de 10 mil. Por lo que de manera inmediata se procede a darle captura por el delito de tráfico de monedas falsificadas y llevado hasta la estación de policía de Magangué.

Este sujeto oriundo de Maicao y conocido con el alias de “el guajiro”, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por dicho delito, a espera que un juez de la República le defina su situación judicial.

“El trabajo mancomunado entre la policía y la comunidad es crucial para combatir este tipo de delitos en el departamento. La denuncia oportuna de esta ciudadana nos permitió sacar de las calles estos billetes falsos qué, de seguro, iban a perjudicar a una persona inocente más adelante. Seguimos invitando a la comunidad a que denuncie cualquier tipo de delito en el que se vea afectado o que presencie, para que estas personas paguen con cárcel su actuar criminal”, señaló el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante (e) del Departamento de Policía Bolívar.