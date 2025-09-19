Billete de 10.000 con mujer Emberá por el que coleccionistas pagarían hasta 2 millones: ¿Lo tiene?

En principio, es importante resaltar que la numismática entendida como el arte y estudio de coleccionar monedas, billetes y medallas, revelando aspectos culturales, históricos y económicos de distintas épocas.

En el territorio nacional, esta afición ha crecido significativamente, impulsada por ferias, grupos especializados y plataformas digitales. Las piezas más valoradas suelen ser aquellas escasas, en excelente estado de conservación y con relevancia histórica.

Por otro lado, factores como errores de impresión o emisiones conmemorativas también pueden elevar su precio. Para muchos, coleccionar es una inversión; para otros, una forma de preservar la memoria.

Pero es determinante hacer énfasis en la posibilidad de que un billete antiguo guardado en su casa tenga un gran valor, por lo que conviene examinarlo detenidamente.

Sobre el billete de 10.000 de mujer Emberá

Este billete de diez mil pesos emitido por el Banco de la República en 1992 determinó un acontecimiento en la historia numismática colombiana.

Fue diseñado por la artista Liliana Ponce de León, formó parte de la “nueva familia de billetes” creada con motivo de la conmemoración del quinto centenario del Descubrimiento de América.

Cabe destacar que su diseño se distinguió por la integración de elementos culturales y simbólicos que evocaban el legado prehispánico y la llegada de los europeos al continente.

En el anverso, el billete muestra el retrato de una mujer indígena emberá del Chocó, pintada y ataviada según sus tradiciones.

Esta imagen está acompañada por la imagen de un ‘poporo quimbaya antropomorfo’, pieza emblemática del Museo del Oro, junto a un medallón con dos carabelas inspiradas en una xilografía italiana de 1493, rodeadas por motivos gráficos de Tierradentro.

Por otra parte, el reverso presenta aves multicolores identificadas en microimpresión, con el objetivo, según la artista, de ser un reflejo de la mirada europea sobre la riqueza natural americana, junto al mapamundi de 1507 de Waldseemüller, donde aparece por primera vez el nombre “América”.

Este billete, recordado como el de los “loritos”, combina arte, historia y patrimonio cultural, lo que lo posiciona como un objeto de colección que trasciende lo monetario para reflejar la compleja narrativa del mestizaje colombiano.

¿Cuál es el billete de 10.000 de mujer Emberá por el que pagan hasta 2.800.000 pesos?

El billete que puede alcanzar este precio es el de 10.000 pesos de la mujer indígena Emberá, comunidades que habitan en el Chocó y el Darién en Panamá.

No obstante, debe tener las siguientes especificaciones: debe ser un billete de reposición, emitido en Santa Fé de Bogotá en 1992, con una letra ‘R’ al comienzo de la serie. Usted podría tener este ejemplar en su billetera o en su casa y le pueden pagar ciertos montos, dependiendo del estado del billete.

Según el ‘Catálogo de Monedas y Billetes de Colombia’, desarrollado por el ingeniero, especialista financiero y fundador de la ASOCOPA, Pedro Hernández: en regular estado, este ejemplar puede valer 300.000; en estado aceptable, 400.000; en buen estado, 600.000; en muy buen estado, 1.200.000; y en excelente estado o sin circular, 2.800.000 de pesos colombianos.

Desde otra perspectiva, la adquisición y el intercambio de billetes antiguos pueden realizarse a través de coleccionistas particulares, encuentros numismáticos, comunidades en línea o sitios web especializados en este tipo de objetos.

Adicionalmente, el Banco de la República no se dedica a comprar billetes fuera de circulación, sí ofrece el servicio de cambio para aquellos que aún estén vigentes o deteriorados, siempre que cumplan con las condiciones establecidas. Igualmente, es posible solicitar en sus oficinas el cambio de billetes de mayor denominación por otros de menor valor o por monedas.

Finalmente, desde la puesta en circulación de la nueva serie de monedas en 2012 y de billetes en 2016, se ha vuelto menos común encontrar ejemplares anteriores; esta escasez ha incrementado su valor histórico y los ha convertido en piezas de mayor interés para los aficionados al coleccionismo.