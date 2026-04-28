En el cementerio de Calarcá, Quindío recuperan siete cuerpos de desaparecidos en el conflicto

Armenia

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas lograron la recuperación de siete cuerpos de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en el cementerio del municipio de Calarcá en el Quindío

En el marco del Plan Regional de Búsqueda Humanitaria en el Quindío, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD culminó una intervención de nueve días en el cementerio Nuestra Señora del Carmen, en el municipio de Calarcá, logrando la recuperación de siete cuerpos de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.

Los cuerpos, inhumados entre 2007 y 2012, fueron exhumados en fosas individuales gracias a un riguroso trabajo previo de investigación humanitaria y extrajudicial que incluyó revisión de archivos históricos, artículos de prensa, entrevistas a actores clave del territorio y el acompañamiento de la diócesis de Amenia. Este esfuerzo permitió orientar con precisión las labores de prospección y recuperación.

Mayra Alejandra Balvyn, líder satelital de la UBPD en el Quindío, afirmó: “Durante toda esta semana se llevó a cabo la acción de prospección y recuperación de 7 cuerpos en el cementerio Nuestra Señora del Carmen, donde ya se había adelantado una investigación humanitaria y extrajudicial que daba cuenta de su existencia. Estos cuerpos serán llevados a Medicina Legal para realizar el cotejo genético y poder hacer la entrega digna a sus familias”.

Medida cautelar en cementerios en el Quindío

La intervención fue posible gracias a la medida cautelar ordenada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2021 y prorrogada en 2023, que cobija 11 cementerios del Quindío: Salento, Quimbaya, Pijao, Montenegro, La Tebaida, Génova, Filandia, Circasia, Calarcá, Buenavista y Armenia.

A nivel del Eje Cafetero, la medida protege 36 cementerios, incluido el de Marsella (Risaralda), identificado por la JEP como uno de los de mayor volumen de cuerpos no identificados.

Esta orden judicial prohíbe la manipulación, traslado o cremación de cuerpos no identificados (CNI) o identificados no reclamados (CINR) sin autorización judicial, y faculta a la UBPD y a Medicina Legal para realizar planes de intervención con el objetivo de evitar la pérdida de información forense y facilitar la identificación digna de las víctimas.

“Las medidas cautelares nos permiten acceder más fácilmente a los lugares. Si se levantan las medidas, no quiere decir que no vamos a seguir trabajando; ahí vamos a seguir porque todavía hay muchos cuerpos no identificados o identificados no reclamados”, agregó Balvyn.

Uno de los principales retos que enfrenta la UBPD en el Quindío es la pérdida de información documental, agravada por el terremoto de 1999. La líder satelital explicó que, pese a las dificultades, la unidad mantiene una línea de investigación permanente:

“Nosotros, independientemente de las acciones o lo que pudo llegar a hacer la persona durante su vida, nos interesa poder entregarles dignamente a sus familiares y dar cierre a un ciclo de dolor. La información que recibimos es confidencial y no la compartimos con la Fiscalía; nuestro único fin es la entrega digna”, puntualizó Balvyn.

Datos de desaparecidos en el Quindío

Según el universo de personas desaparecidas a causa del conflicto armado, con corte a 2016, en el Quindío se reportan 668 personas dadas por desaparecidas. De ellas, 406 corresponden a Armenia y 96 a Calarcá, lo que evidencia la magnitud de la tragedia y la urgencia de continuar con los planes de búsqueda en la región.

Foto. Cortesía UBPD Quindío Ampliar Foto. Cortesía UBPD Quindío Cerrar

La UBPD anunció que continuará con las investigaciones en otros cementerios del departamento, como el de Salento, donde aún no se han realizado intervenciones, y se espera poder actuar próximamente en Armenia.

Atención en Armenia

Mayra Alejandra Balvyn, líder satelital de la UBPD en el Quindío: es muy importante, en este momento no contamos con un espacio físico, pero gracias a estas entidades amigas, la personería de Armenia logra facilitarnos un espacio los días jueves de 8 a 12, entonces estaremos en la personería de Armenia de 8 a 12 todos los jueves esperando a las familias que quieran hacer su solicitud de búsqueda que nos quiera brindar información de puntos de interés forense, dirección de la personería de Armenia, Carrera 14 No. 21-14, 21-16, 21-18 en Armenia.

Es muy importante también recalcarle a la gente que somos una entidad humanitaria y extrajudicial, confidencial, que no judicializamos a nadie, no juzgamos a nadie, que nuestra información no sirve para ningún proceso judicial.

Pero adicional tenemos una línea telefónica donde vamos a estar también prestos a recibir solicitudes de búsqueda de información, que es el 3168304694. Ahí pueden llamar y pueden escribirnos y con gusto les vamos a atender a escucharlos, a gestionar un espacio donde también se sientan seguros y podamos empezar el camino de la búsqueda.