En Armenia el concejo municipal le aprobó a la alcaldía un empréstito por 100.000 millones

Armenia

El Concejo Municipal de Armenia aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 007, por medio del cual se concedió autorización al alcalde de Armenia, James Padilla García, para la celebración de un contrato de empréstito destinado a financiar cuatro proyectos estratégicos para el desarrollo de la capital quindiana por 100.000 millones de pesos.

Uno de los proyectos incluidos es la transformación integral de la plaza Minorista, intervención que contempla una inversión cercana a los 7.995 millones de pesos y la adecuación de 8.858 metros cuadrados.

Contempla la integración urbana del sector con el complejo deportivo San José y la sede de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, mediante corredores peatonales, ciclorrutas, mobiliario urbano y mejoramiento paisajístico, con el propósito de fortalecer la economía popular y recuperar uno de los principales centros de abastecimiento de Armenia.

En el proyecto de acuerdo se contempla la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable, que sería desarrollado en articulación con Empresas Públicas de Armenia, EPA. La obra tendrá una inversión superior a los 33.286 millones de pesos y permitirá fortalecer la capacidad operativa del sistema de acueducto, especialmente para los sectores del sur de la ciudad.

El tanque tendría capacidad para almacenar 11.000 metros cúbicos de agua y beneficiaría aproximadamente a 192.000 armenios

Adicionalmente, el proyecto incluye el componente urbanístico, al recuperar el antiguo lote del hospital del Sur —ubicado entre las carreras 18 y 19, entre calles 47 y 48— mediante zonas verdes, senderos peatonales y espacios públicos integrados al entorno del Mirador de La Secreta.

En materia de seguridad, el empréstito permitirá financiar un proyecto cercano a los 39.000 millones de pesos orientado a la modernización tecnológica de la Policía Nacional y del sistema de vigilancia y monitoreo de la ciudad.

La iniciativa posee la instalación de 420 cámaras de videovigilancia de última tecnología, 320 cámaras corporales —bodycam— para procedimientos policiales, cuatro drones tácticos con transmisión en tiempo real y la modernización del Centro de Monitoreo y de la línea de emergencias 123.

Finalmente, la iniciativa contempla recursos para dar continuidad a la modernización del sistema semafórico de Armenia y ampliar la cobertura hacia nuevos puntos estratégicos.

La inversión asciende a más de 22.518 millones de pesos e incluye la instalación de 32 nuevas intersecciones semaforizadas, integradas a un sistema inteligente de gestión del tráfico.

Desde la secretaría de Hacienda de Armenia entregan parte de tranquilidad sobre el empréstito de hasta 100 mil millones de pesos

Precisamente el secretario de Hacienda de la capital quindiana, Yeison Pérez dijo que se genera tranquilidad de la capacidad de endeudamiento en relación de los aspectos jurídicos donde uno de ellos es la calificación de riesgo y el otro es el índice de solvencia con el que cumplen en el marco del 60% establecido en la ley.

Se refirió a cuestionamientos que han surgido en los últimos días por el proyecto en cuanto a un déficit en el que aclaró que no se trata de un déficit fiscal y que el faltante de Tesorería que no es producto de la gestión fiscal sino de un desorden conciliatorio del año 2014.

Enfatizó que se trata de 14 mil millones de pesos de un faltante de Tesorería y 15 mil millones de pesos de unos ingresos pendientes de identificar que en un ejercicio básico los 14 mil restan y los 15 mil suman por lo que existe un valor adicional en la Tesorería que no está siendo incorporado.

La votación del concejo fue de 14 votos a favor y cinco en contra, en Caracol Radio Armenia hablamos con dos de los concejales que votaron este proyecto.

Juan Camilo Tabares y su voto en contra

Se aprobó por parte del Concejo Municipal a las 8 de la noche del jueves 14 de mayo un nuevo endeudamiento público por 100.000 millones de pesos. La votación quedó 14 votaron positivos y cinco votamos negativos. En el caso mío, voté negativo. Primero, porque llevamos un poco menos de un año y ya se hace el segundo endeudamiento más alto en la ciudad de Armenia. Venimos de uno de 170.000 de pesos y el día de ayer ya uno de 100.000 millones de pesos, o sea, 270 000 millones de pesos endeudó la ciudad esta administración de James Padilla García.

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Segundo, en 10 años el crédito público de 100.000 millones de pesos solamente va a colocar ese ejemplo de los 100.000 millones de pesos, se terminarán pagando 200.000 millones de pesos, o sea, el doble de lo que se va de lo que se va a pedir.

Tercero, hay proyectos más urgentes para la ciudad que se pueden financiar con el presupuesto histórico que hoy tiene la ciudad media. Tenemos un presupuesto de casi 1.2 billones de pesos anuales que hoy no se están viendo no están viendo invertidos en la ciudad media.

Edison Echavarria y su voto a favor

Debatimos un proyecto que ya es un acuerdo de ciudad muy importante, el empréstito de 100.000 millones de pesos, donde toca cuatro puntos fundamentales para la ciudad. El primero es el de la plaza minorista, esta gente que desde el 2006 les entregaron esta infraestructura y nunca le han hecho una mejora en su infraestructura, nunca les han organizado y han pasado muchas administraciones.

El segundo es el de la semaforización. Hay que darle continuidad a la red semafórica del municipio. Eso mejora la movilidad vial, la movilidad de los peatones. Entonces me parece que este punto también es muy importante.

El tercer punto es el que todos los armenios y todos los que estamos acá decimos que la inseguridad que tanto duele Armenia, en nuestra ciudad. Es rehabilitar o cambiar las cámaras que hay. Estas las cámaras que hay ya están obsoletas. Entonces, cambiarlas y ubicar cámaras con alta definición, que es realmente lo que necesita la policía nacional para que hagan un seguimiento exhaustivo de las personas que de pronto hagan hechos ilícitos.

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Y el cuarto punto que también es muy importante es el tanque de agua potable para Armenia, para los habitantes del sur occidente. Yo pienso que la gente del sur y el occidente también debe tener ese tanque porque en cualquier momento se viene el fenómeno del niño, un incendio o algo para la zona del sur.

Por eso votamos este proyecto positivo porque pensamos que son cuatro puntos estratégicos y que le van a servir a nuestra ciudad.

¿Qué es lo que yo le puedo decir a usted y a la gente que nos escucha?

Que vamos a estar muy pendientes de que las obras se realicen. Gracias a Dios es a mediano tiempo, 10 meses, 8 meses donde esas obras las podemos palpar y tener antes de que acabe el periodo del señor alcalde.