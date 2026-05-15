¿Qué respondieron directivos de NEPSA del Quindío sobre la denuncia penal de la Red de Veedurías?

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Directivas de la Empresa NEPSA del Quindío le salieron al paso a la denuncia penal que interpuso la red de veedurías por no permitir el traslado de usuarios, aseguran que no han sido notificados y han cumplido con la normatividad.

Cabe recordar que a través de redes sociales en especial X, la red de veedurías de Colombia anunciaron que instauraron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra funcionarios y directivos de la empresa NEPSA del Quindío. La acción judicial responde a la presunta obstrucción sistemática del derecho de traslado de operador para más de 10.834 suscriptores de los municipios de Circasia y Quimbaya.

Luisa Fernanda Caro Arias, gerente suplente de la empresa Nepsa del Quindío en diálogo con Caracol Radio explicó “En atención a recientes publicaciones difundidas a través de distintos medios de comunicación y redes sociales relacionados con presuntas actuaciones judiciales promovidas contra la empresa o algunos de sus funcionarios, me permite informar a la opinión pública que a la fecha ni Nepsa del Quindío como persona jurídica ni sus funcionarios hemos recibido notificación comunicación oficial o traslado alguno por parte de autoridad judicial competente relacionado con los hechos mencionados en dichas publicaciones.

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Y agrega “Respecto al proceso de desvinculaciones que la empresa viene adelantando desde el mes de septiembre del 2025, todas las actuaciones se han desarrollado conforme a la normatividad vigente, garantizando en todo momento el respeto de los derechos de los usuarios y brindando respuesta oportuna a las solicitudes presentadas dentro de los términos legales establecidos.

Los trámites relacionados con dichas solicitudes actualmente se encuentran en sede administrativa ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad competente para adelantar las actuaciones correspondientes frente a las irregularidades que se evidenciaron durante todo el proceso.

Y Reitera “la disposición permanente de la empresa y de esta gerencia para colaborar con las autoridades competentes y atender normalmente cualquier actuación que en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales sea comunicada formalmente.

De igual manera, ratificamos que todas las actuaciones adelantadas por la entidad se han desarrollado en el marco de la legalidad, el debido proceso y el respeto por el derecho de nuestros usuarios, afirmó la gerente de Nepsa del Quindío.