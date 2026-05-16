Más de 55.000 vehículos circularán por las vías del Quindío durante este puente festivo

Armenia

La Policía Nacional a través de la seccional de tránsito y transporte del departamento del Quindío estará desarrollando los diferentes planes de movilidad, seguridad y prevención durante este puente festivo, especialmente en el corredor vial de la línea, que es una de las vías más transitadas del país.

La mayor Sara Novoa, jefe de la seccional de tránsito y transporte dijo que estarán desplegados en los principales corredores viales con el fin de garantizar una movilidad segura.

“Este puente festivo se espera una movilización aproximada de más de 55.000 vehículos por las vías del departamento. Por eso nuestras unidades estarán desplegadas en los principales corredores viales realizando controles, acompañamiento de actividades de prevención y seguridad vial con el fin de garantizar una movilidad segura para propios y visitantes", mencionó.

Extendió la invitación a los conductores a respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad y realizar las pausas activas en los trayectos largos con el objetivo de evitar la siniestralidad vial y que el balance en materia de movilidad sea positivo.

“Invitamos a todos los conductores a respetar las señales de tránsito, evitar excesos de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol y realizar pasos activas en trayectos largos. Recuerden también verificar el estado técnico mecánico del vehículo antes de viajar. Asimismo, se informa a la ciudadanía sobre la restricción de vehículos de carga durante este puente festivo, la cual permitiría una mejor movilidad en las vías del departamento", indicó.

Es de anotar que la restricción para vehículos de carga será hoy sábado 16 de mayo hasta las 3 de la tarde y el lunes festivo 18 de mayo desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana del día martes 19 de mayo.

Recordó que cuentan con las áreas de prevención y control en el corredor vial de La Línea, en el sector de cruces en la vía Armenia- Pereira, en el corredor vial que comunica al Quindío con el departamento del Valle del Cauca en el sector de La Herradura y en el sector de Pantanillo que va hacia el parque del Café en el municipio de Montenegro.