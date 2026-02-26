Hable con elPrograma

26 feb 2026

Recusaciones contra Cristina Lombana no la apartan de la investigación de mininterior Benedetti

En 6AM W estuvo Juan Vicente Valbuena, exfiscal de la corte y experto que habló sobre la recusación de la magistrada Lombana del proceso que tiene contra el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Daniela Puerto

Daniela Puerto

Daniela Puerto

