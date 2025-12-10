Mal ambiente en la Sala de Instrucción de la Corte: queja por acoso laboral enreda a magistrado

JUDICIAL

El Comité de Convivencia de la Corte Suprema denunció al magistrado César Reyes, actual presidente de la Sala de Instrucción, por presunto acoso laboral contra la magistrada Cristina Lombana.

El caso escaló porque el 5 de diciembre de este año, el magistrado Reyes estaba citado a una conciliación y no asistió, entonces como ya se agotó toda etapa de diálogo le corresponde a la Comisión de Acusaciones analizar el caso por ser la autoridad competente para investigar a los togados del alto tribunal.

La presunta rencilla data del año 2019, alega la magistrada Lombana, que sus compañeros, los magistrados Marco Antonio Rueda (con quien ya solucionó el conflicto) y el magistrado César Reyes, la amenazaron con no volver a reunirse en Sala si no solicitaba su desvinculación del Ejército Nacional.

Dice Lombana que el su colega Reyes le arrebató el expediente contra el expresidente Uribe que por reparto le había correspondido en ese momento.

Luego en 2022, en uno de los procesos contra el actual ministro Armando Benedetti que incluía medida de aseguramiento, el magistrado Reyes tardó más de dos meses para tomar una decisión.

De otra parte, durante los siete (7) anos que hemos fungido como magistrados, los hombres de la Sala se han rotado la Presidencia, sin embargo, a pesar de que me he postulado en varias ocasiones no he sido elegida, el Magistrado CESAR AUGUSTO REYES MEDINA se ha opuesto, al punto que cuatro de los seis magistrados integrantes de la Sala han repetido en el cargo”.

El caso Marín del partido Comunes

La magistrada Lombana denuncia que otra de las presuntas incidencias procesales del magistrado Reyes, es el caso de Carlos Alberto Marin, del partido Comunes, asegura que también hay retrasos sospechosos en las decisiones.

“presentado el proyecto de situacion jurldica con medida de aseguramiento intramural el 4 de julio de 2025, faltando unos minutos para el cierre de la hora judicial, el 22 del mismo mes y ario, formula el procesado recusación en mi contra, la que hasta hoy no ha sido resuelta”.

La magistrada Lombana advierte que su colega César Reyes, estaría impedido para conocer expedientes relacionados con el Partido Comunes, porque él trabajó en su oficina de abogados en un contrato suscrito con la Presidencia de la Republica de Juan Manuel Santos, caracterizando los privados de la libertad de las FARC.