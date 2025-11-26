Benedetti celebra fallo que otorga 48 horas a congresista Wills para ordenar pruebas contra Lombana

El ministro del Interior, Armando Benedetti confirmó que un juez dio un plazo de 48 horas para definir la situación jurídica de la magistrada Cristina Lombana.

El plazo es para Juan Carlos Wills, integrante de la Comisión

Por este hecho, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en contra del representante a la Cámara Juan Carlos Wills, por no haber dado trámite a una denuncia interpuesta por el jefe de la cartera contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

Caracol.com.co