Política

Benedetti celebra fallo que otorga 48 horas a congresista Wills para ordenar pruebas contra Lombana

El ministro del Interior, Armando Benedetti aseguró que por fin va a tener acceso a la justicia.

Magistrada Cristina Lombana y ministro Armando Benedetti | Fotos: Corte Suprema y Presidencia

Magistrada Cristina Lombana y ministro Armando Benedetti | Fotos: Corte Suprema y Presidencia

El ministro del Interior, Armando Benedetti confirmó que un juez dio un plazo de 48 horas para definir la situación jurídica de la magistrada Cristina Lombana.

El plazo es para Juan Carlos Wills, integrante de la Comisión

Por este hecho, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en contra del representante a la Cámara Juan Carlos Wills, por no haber dado trámite a una denuncia interpuesta por el jefe de la cartera contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

Caracol.com.co

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad