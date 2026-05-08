Colombia Mayor 2026: inicia la entrega del ciclo 4 para cerca de 3 millones de beneficiarios

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya anunció que a partir del 11 de mayo iniciará a nivel nacional la entrega de las transferencias monetarias correspondientes al ciclo 4 del programa Colombia Mayor.

Lea también: Hambre Cero inició entrega de alimentos MAYO: Consulte AQUÍ con cédula beneficiarios del programa

Para este ciclo, que inicia el 11 y finaliza el 27 de mayo, el Gobierno nacional destinó 700.086 millones de pesos, para garantizar la protección de cerca de 3 millones de personas mayores beneficiarias.

Para garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan, Prosperidad Social aplica criterios técnicos del Sisbén IV y realiza un proceso de validación mediante el cruce de información con la Registraduría, Colpensiones y la Adres.

En esta entrega se beneficia a 146.969 personas pertenecientes a comunidades indígenas y a 16.954 bajo el esquema de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

La entrega se realizará mediante la modalidad de giro para todos los adultos mayores beneficiarios, y se garantizará la cobertura en todo el territorio nacional a través de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros.

Le puede interesar: ATENTO a este cambio que tendrá en los pagos Renta Ciudadana, devolución del IVA y Colombia Mayor

¿Cómo recibir los pagos del programa de Prosperidad Social ‘Colombia Mayor’?

La entidad gubernamental aseguró que, para facilitar el acceso al subsidio, habilitó más de 31.000 puntos de pago en zonas urbanas y rurales del país a través de SuRed y SuperGiros, lo que permite a las personas mayores reclamar el recurso cerca de sus hogares y sin largas filas.

¿Quiénes pueden inscribirse al programa de Prosperidad Social ‘Colombia Mayor’?

Prosperidad Social informó que todos los adultos mayores que estén interesados en aplicar a este programa deben cumplir con los siguientes requisitos:

El aplicante debe ser colombiano.

Debe haber vivido en el país durante los últimos 10 años.

Se debe contar con mínimo tres años menos de la edad que es requerida para poder pensionarse por vejez, que actualmente son 54 años para las mujeres y 59 para hombres.

No debe tener rentas o algún tipo de ingreso que le permita subsistir.

o algún tipo de ingreso que le permita subsistir. Debe estar en los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1 del SISBÉN IV.

El programa entrega un apoyo económico de 80.000 pesos a cada persona menor de 80 años. Para los mayores de esta edad, el monto es de 225.000 pesos. En Bogotá, debido a un acuerdo con la Alcaldía Mayor, los adultos mayores menores de 80 años reciben 130.000 pesos.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: