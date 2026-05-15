FF.MM. dicen haber ‘neutralizado’ a 145 integrantes de disidencias Farc cercanos a ‘Iván Mordisco’

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, aseguró que en lo corrido de 2026 las autoridades han neutralizado a 145 integrantes del círculo cercano de alias ‘Iván Mordisco’, en medio de operaciones adelantadas junto a la Policía y la Fiscalía.

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Según el oficial, una de las estructuras más golpeadas ha sido la Isaías Pardo, donde recientemente murió alias ‘Fernando Gómez’, señalado cabecilla de la estructura Ismael Ruiz.

“En lo corrido del 2026, las Fuerzas Militares de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, hemos logrado la neutralización de 145 integrantes del círculo cercano de alias ‘Iván Mordisco’”, afirmó el general.

López aseguró que entre los principales golpes contra esta estructura criminal están las muertes de alias ‘Aldivardo’, alias ‘Cholinga’ y alias ‘Fernando Gómez’.

“Se ha logrado la neutralización de sus principales cabecillas como alias ‘Aldivardo’, alias ‘Cholinga’ y alias ‘Fernando Gómez’”, señaló.

El general Hugo López indicó que las operaciones hacen parte de la campaña militar contra las estructuras armadas de alias ‘Iván Mordisco’ y reveló que en medio de esta ofensiva se han realizado 11 bombardeos contra diferentes estructuras ilegales.

“Esta operación acompaña a 11 bombardeos realizados en las diferentes estructuras, afectando su capacidad logística de mando y de control”, aseguró.

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Las declaraciones fueron entregadas luego de las recientes operaciones militares desarrolladas entre Huila y Cauca contra estructuras de las disidencias Farc.

Sobre las operaciones entre Cauca y Huila en 6AM W de Caracol Radio, el general Suárez también confirmó que las disidencias continúan realizando extorsiones y presiones económicas contra habitantes de esta zona del país.

El comandante de la Novena Brigada del Ejército, general César Augusto Suárez, reveló en Caracol Radio detalles sobre la forma en la que las disidencias Farc estarían reclutando menores, entrenándolos en Cauca y manteniendo presión sobre comunidades entre Huila y Cauca.

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El oficial confirmó que alias ‘Fernando Gómez’, muerto durante operaciones militares en límites entre ambos departamentos, “era el cabecilla principal de la estructura Ismael Ruiz” y “venía delinquiendo durante más de cinco años sobre esta área limítrofe”.

Según el general Suárez, este hombre “era el responsable por el lanzamiento de artefactos explosivos mediante drones”, “el que tenía constreñida a la población civil de toda la región entre el Cauca y el Huila” y además “un sujeto que constantemente hostigaba a las estaciones de Policía, que era responsable por la colocación de artefactos explosivos”.

El comandante militar aseguró además que alias ‘Fernando Gómez’ era “el principal reclutador de menores ahí en la zona limítrofe del Cauca, donde al parecer y tenemos conocimiento, hay unas escuelas de cursantes de esa estructura”.

Sobre la manera en la que operarían estos procesos ilegales, el oficial afirmó: “Tenemos conocimiento que están reclutando menores en varios departamentos y los llevan a unas áreas específicas en el departamento del Cauca y los mantienen entrenando en constante movimiento y ellos son los que posteriormente hacen parte de otras estructuras de las disidencias de las Farc”.

Durante la entrevista en 6AM W de Caracol Radio, el general Suárez también confirmó que las disidencias continúan realizando extorsiones y presiones económicas contra habitantes de esta zona del país.

“Estas disidencias sí están extorsionando a la gente, están pidiéndole dinero, son llevadas precisamente a algunas veredas allá del Cauca para cobrarle la extorsión”, señaló.

El oficial agregó que “permanentemente mantienen constriñendo la población civil ahí sobre ese sector” y aseguró que el Ejército ya tiene identificados varios puntos donde se estarían realizando estas acciones ilegales.

“Hemos logrado identificar cuáles son esos puntos y mitigar que realmente la gente sea extorsionada allá sobre ese sector”, afirmó.

Sobre las alertas de comunidades indígenas por restricciones de movilidad en municipios como Íquira y Tarqui, el comandante militar sostuvo que “el Ejército no tiene zonas vedadas, hemos llegado a todos esos puntos y hemos logrado que la movilidad sea permanente”.

Además, indicó que “donde se han presentado de pronto algunos inconvenientes hemos llegado ahí y hemos lógicamente normalizado la situación”.