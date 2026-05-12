Ataque de disidencias Farc dejó soldados heridos en Jamundí horas después de consejo de seguridad

Dos soldados heridos dejó un nuevo y violento ataque atribuido a las disidencias de las Farc contra tropas de la Tercera Brigada del Ejército en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, durante la tarde de este lunes 11 de mayo.

El hecho se registró pocas horas después de que las autoridades del Área Metropolitana del Suroccidente (AMSO) realizaran un consejo de seguridad extraordinario para analizar la crítica situación de orden público que enfrenta este municipio del sur del departamento.

De acuerdo con la Tercera División del Ejército, el ataque ocurrió en el sector de El Cedro, en el corregimiento de San Antonio, donde soldados fueron blanco de explosivos lanzados desde drones.

“Tropas de la Tercera Brigada fueron objeto de un ataque con explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas. En este hecho, dos soldados resultaron heridos por esquirlas y reciben atención por parte de los enfermeros de combate, sin que las lesiones revistan gravedad”, confirmó la institución militar.

En medio de la reacción de las tropas, dos drones fueron derribados, mientras continúan las operaciones conjuntas entre el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana para contrarrestar este tipo de ataques y reforzar la seguridad en la zona rural de Jamundí.

Según reportes entregados por habitantes del sector, el ataque habría sido uno de los más intensos registrados recientemente en esta zona del Valle. La comunidad aseguró que se escucharon múltiples detonaciones y que al menos 15 granadas habrían sido lanzadas desde el aire en cerca de seis incursiones con drones.

El consejo de seguridad realizado durante la mañana del lunes contó con la participación de autoridades de Cali, Jamundí y Puerto Tejada, municipios que integran la AMSO. Durante la reunión se anunció una inversión superior a los 600 millones de pesos para restaurar las subestaciones de Policía de Robles y Potrerito, constantemente atacadas por el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

Precisamente, el pasado sábado 9 de mayo, la subestación de Policía de Potrerito fue atacada con drones, acción que dejó dos uniformados heridos y afectaciones menores en la infraestructura.

Cabe recordar que el pasado jueves 7 de mayo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, visitó Jamundí y advirtió sobre la consolidación del frente Jaime Martínez, estructura perteneciente al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y liderada por alias “Iván Mordisco”. Según señaló, esta expansión armada ha provocado un deterioro sostenido de la seguridad y el orden público en la región.